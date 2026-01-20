友邦人壽冠名總部大樓啟用！創外商壽險里程碑 宣示永續投資台灣市場

友邦人壽於今年正式進駐全新企業總部大樓，地處商業、市政、文化絕佳戰略區域的台北車站商圈，並以大樓冠名展現其在台灣落地生根的長期承諾。使友邦人壽成為台灣第一家擁有冠名大樓的外商壽險，標誌著品牌發展的重要里程碑，亦象徵對台灣保險市場的未來充滿信心。

友邦人壽總經理侯文成表示，AIA相信台灣市場的發展潛力，也希望透過長期深耕，成為支持員工與台灣家庭的穩定力量。冠名大樓不僅象徵對台灣市場的信心，更代表持續引進集團資源、打造符合在地需求的保險服務，並積極投入社會公益，實踐「健康、長久、好生活」的品牌使命。

友邦人壽自2009年合併Alico美國人壽正式進入台灣市場以來，持續提供創新的保險與保障方案，陪伴無數家庭成長。全新冠名企業總部大樓不僅是辦公空間的升級，更代表AIA以實際行動投資台灣的決心。

友邦人壽表示，總部大樓的設計融合永續理念，採用節能與智慧建築科技，從節能減碳、節水減廢、再生能源利用到資源回收與綠建材應用，每一細節皆展現對ESG的重視。大樓建物環境友善的設計與規劃已符合申請LEED金級認證、WELL銀級認證及台灣綠建築銀級認證，呼應友邦保險集團對環境保護與社會責任的承諾。

友邦人壽期許透過新企業總部的啟用，傳遞「前瞻佈局、堅定深耕」的決心與願景，並將持續以領先的保險專業與創新能量，為台灣社會創造長期價值。新企業總部同步強化「金融友善」理念，打造無障礙環境，提供輪椅、拐杖及老花眼鏡借用，並設置無障礙洗手間與身障停車位預約服務。

總部大樓共有16層，並設有教育訓練中心、員工休憩區、設施齊全的健身房和紓壓休息室，提供舒適人性的工作環境，以培育業内最優秀的人才。AIA持續以「健康長久好生活」為願景，將永續與健康融入企業文化與工作環境，為台灣市場樹立綠色辦公新標竿。