快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

群益金鼎證券15度入選台灣永續指數 展現淨零轉型韌性

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券再度入選「台灣永續指數」成分股，已連續15度榮獲殊榮，彰顯公司在環境、社會與公司治理（ESG）三大領域的持續卓越表現。該指數由台灣指數公司與富時國際有限公司共同評選，採用符合國際標準的ESG模型，結合財務與永續績效篩選台灣上市成分股。這肯定了群益證持續多年的努力，並彰顯公司在2025年淨零減碳、氣候治理、防制詐騙、普惠金融及永續金融等面向的實際行動，以及企業永續治理與社會責任的落實成果。

在環境面上，群益金鼎證券推動綠電採購與國際標準接軌，加速淨零轉型，持續以具體行動回應氣候變遷挑戰。2025年8月啟動為期三年、總量超過百萬度的綠電採購計畫，涵蓋六間分公司三年用電量，成為企業淨零行動的重要里程碑。公司通過 BSI TCFD 符合性查核 Level 5「優秀」等級，為台灣首家通過的獨立綜合券商，同時完成投融資排放量計算並通過 PCAF 國際碳核算金融聯盟標準查證，展現公司永續治理與氣候資訊揭露與國際標準高度接軌的成果。

在社會面上，群益金鼎證券持續強化反詐騙行動，落實雙軌友善金融服務，聚焦在「金融安全」與「普惠金融」方面，長期投入防詐教育與數位防護。2025年榮獲《工商時報數位金融獎》「數位資訊安全獎－反詐組優質獎」，並獲台灣證券交易所「反詐騙評鑑卓越獎」肯定。公司導入偽冒網站及假 App 偵測下架機制，透過多元管道累計推播超過35萬則防詐提醒，並舉辦125場防詐活動，累計2,795人次參與，推動金融防護意識落地。同時，群益於2025年底升級「樂齡、視障雙軌友善服務」，為高齡及視障客戶提供專線直連、語音播報及專業客服訓練，確保金融資訊平權。

在公司治理面上，群益金鼎證券的永續金融實踐獲得國際肯定。去年裡，群益榮獲2025 BSI ESG 永續發展實踐獎，肯定公司將永續治理落實於能源管理、資訊安全、營運韌性及氣候揭露等面向，展現將承諾落實為行動的能力。公司亦舉辦「永續金融暨淨零轉型論壇」，邀集上市櫃公司、法人企業代表及專業人士交流，聚焦生物多樣性信用、綠色債券及永續分類指引等議題，協助企業掌握永續政策與實務脈動。

展望未來，群益金鼎證券將持續以國際標準為治理基礎，深化永續金融與淨零轉型行動，並透過制度化管理與跨界合作發揮金融影響力，攜手企業與社會共創永續未來。擔負起永續推手的角色持續舉辦論壇，提供交流平台，促進永續理念落地並推動永續轉型。

永續 群益 數位金融

延伸閱讀

上市櫃協會東方領袖講座／永續能源基金會董座簡又新：ESG 驅動台灣競爭力

兆豐證表揚公平待客績優員工

LINE Pay攜手北市刑大 提升青年學子及銀髮族行動支付經驗與防詐意識

抽中台積電股票遭掛電話 北市產發局長笑：市民有防詐意識

相關新聞

獨／國票金控下周三召開董事會 傳國票證券董座將換人

國票金控昨日的二紙大股東改派法人董事的公告在市場投下震憾彈，但這還沒結束。據了解，國票金控將在1月28日召開董事會...

北富銀加碼10萬瓶發財水、8萬份發財金免費送！2月9日開放兌領新鈔

新春將至，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，今年台北富邦銀行也加碼準備十萬瓶發財水和八萬份發財金，免...

南山產物推來電保平安 一通電話完成旅綜險投保

出國旅行已成新常態，許多人一年內安排多次海外行程，旅遊投保需求轉為高頻，南山產物因應旅遊型態轉變，推出「來電・保平安」投...

公益彩券業績全年刷新高 電腦型貢獻年增金額逾8成

公益彩券去年業績創新高，台彩統計，114年電腦型及立即型（刮刮樂）彩券總銷售金額達到1681.5億元，較113年成長12...

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升...

壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。