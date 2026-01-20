群益金鼎證券15度入選台灣永續指數 展現淨零轉型韌性

群益金鼎證券再度入選「台灣永續指數」成分股，已連續15度榮獲殊榮，彰顯公司在環境、社會與公司治理（ESG）三大領域的持續卓越表現。該指數由台灣指數公司與富時國際有限公司共同評選，採用符合國際標準的ESG模型，結合財務與永續績效篩選台灣上市成分股。這肯定了群益證持續多年的努力，並彰顯公司在2025年淨零減碳、氣候治理、防制詐騙、普惠金融及永續金融等面向的實際行動，以及企業永續治理與社會責任的落實成果。

在環境面上，群益金鼎證券推動綠電採購與國際標準接軌，加速淨零轉型，持續以具體行動回應氣候變遷挑戰。2025年8月啟動為期三年、總量超過百萬度的綠電採購計畫，涵蓋六間分公司三年用電量，成為企業淨零行動的重要里程碑。公司通過 BSI TCFD 符合性查核 Level 5「優秀」等級，為台灣首家通過的獨立綜合券商，同時完成投融資排放量計算並通過 PCAF 國際碳核算金融聯盟標準查證，展現公司永續治理與氣候資訊揭露與國際標準高度接軌的成果。

在社會面上，群益金鼎證券持續強化反詐騙行動，落實雙軌友善金融服務，聚焦在「金融安全」與「普惠金融」方面，長期投入防詐教育與數位防護。2025年榮獲《工商時報數位金融獎》「數位資訊安全獎－反詐組優質獎」，並獲台灣證券交易所「反詐騙評鑑卓越獎」肯定。公司導入偽冒網站及假 App 偵測下架機制，透過多元管道累計推播超過35萬則防詐提醒，並舉辦125場防詐活動，累計2,795人次參與，推動金融防護意識落地。同時，群益於2025年底升級「樂齡、視障雙軌友善服務」，為高齡及視障客戶提供專線直連、語音播報及專業客服訓練，確保金融資訊平權。

在公司治理面上，群益金鼎證券的永續金融實踐獲得國際肯定。去年裡，群益榮獲2025 BSI ESG 永續發展實踐獎，肯定公司將永續治理落實於能源管理、資訊安全、營運韌性及氣候揭露等面向，展現將承諾落實為行動的能力。公司亦舉辦「永續金融暨淨零轉型論壇」，邀集上市櫃公司、法人企業代表及專業人士交流，聚焦生物多樣性信用、綠色債券及永續分類指引等議題，協助企業掌握永續政策與實務脈動。

展望未來，群益金鼎證券將持續以國際標準為治理基礎，深化永續金融與淨零轉型行動，並透過制度化管理與跨界合作發揮金融影響力，攜手企業與社會共創永續未來。擔負起永續推手的角色持續舉辦論壇，提供交流平台，促進永續理念落地並推動永續轉型。