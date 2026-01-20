北富銀加碼10萬瓶發財水、8萬份發財金免費送！2月9日開放兌領新鈔

新春將至，象徵財運滾滾的發財金與發財水始終是國人最愛的開運小物，今年台北富邦銀行也加碼準備十萬瓶發財水和八萬份發財金，免費贈送全台客戶，祝福民眾新年「馬」上好運、財源奔騰。

今年北富銀發財金與發財水設計別具匠心，以象形文字「馬」結合古印篆刻，展現濃厚的傳統美感，寓意馬年一馬當先，事業與財運齊頭並進。北富銀說明，發財水可擺放在家中或辦公室財位，象徵招財進寶，也能在新春期間飲用或輕灑，從內到外增添財氣；發財金則象徵財源滾滾，不僅卡面設計蘊含祝福，更經過竹山紫南宮香爐加持，吸引財氣匯聚，適合放在皮夾、保險箱或隨身攜帶，讓財運一路暢旺。

北富銀發財金將於2月9日起開始發送，凡財富管理客戶至分行交易，即可獲贈一份；發財水則將於2月23日開工日起開放領取，只要至全台分行洽辦業務即可領取一瓶，數量有限，送完為止。北富銀表示，因每年領取人潮十分踴躍，儘管今年已加碼準備八萬份發財金和十萬瓶發財水，仍可能供不應求，建議需要的民眾及早前往分行索取，把好運帶回家。

過年換新鈔，是迎新納福的傳統習俗之一，北富銀全台分行將於2月9日至2月13日連續五天開放新鈔兌換。民眾如果有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，並善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短等待時間，輕鬆完成換鈔，讓過年準備更從容。

北富銀也提醒，ATM提款轉帳均有交易限額，若同一天已達上限，則要等到隔天零點額度才會重置，連假期間請務必留意資金安排，避免因現金不足影響計畫。目前北富銀ATM提款，一般帳戶依提款設備不同，單筆最高可提領5萬元或10萬元，每日最高可提領15萬元；金融卡轉帳限額則為新台幣3萬元，如需較大金額用款，可改以網銀或行動銀行轉帳。

此外，連假期間跨國匯款將暫停匯出；外匯市場交易因連假期間國內金融機構未營業，民眾如有出國旅遊外幣現鈔需求，仍可透過本行外幣ATM辦理美元及日圓現鈔提領，且即日起至6月30日止，享匯率減分及手續費優惠。同時，詐騙集團常趁春節偽冒親友致電拜年以施行詐騙，民眾過年時亦不可放鬆警惕，須妥善保管存摺、金融卡等資料，匯款轉帳前務必再次確認受款人身分，避免存款帳戶遭歹徒利用，如接獲疑似詐騙電話或訊息，請撥打165防詐騙專線洽詢。

秉持對顧客的承諾，北富銀以充滿溫度的專業服務滿足多元客群需求，春節連假期間，全台ATM、存提款機、網路銀行及客服專線將24小時在線，為客戶提供不打烊的暖心服務，陪伴民眾度過舒心愉快的新春佳節。