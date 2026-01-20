委託人信託 資誠：可提高美國資產管理效率與稅務彈性

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

委託人信託特別適用於美國公民、稅務居民及在美國持有資產的非美國人士。資誠美國業務負責人蘇宥人指出，美國人士可藉此整合所有權與決策、避免多州遺囑認證，並預先安排失能時的資產管理；非美國人士則可有效避免美國遺囑認證並簡化所得稅申報，降低遺產稅曝險。實務上，建議明確規劃目標、選任受託人、由專業人士起草信託條款，並定期檢視與更新文件，以反映家庭、資產與法規變動。

隨著全球資產配置日益多元，持有美國資產的投資人與家族，面臨遺產傳承、稅務合規及跨境管理等多重挑戰。「委託人信託」（grantor trust）已成為重要的資產規劃工具，能協助資產持有人有效避開美國遺囑認證程序（probate）、提升隱私與管理效率，並在跨境安排與稅務規劃上提供更大彈性。

基本上，委託人信託具備三大關鍵效益。首先，將資產置於委託人信託（可撤銷信託），可避免資產進入美國遺囑認證程序，加速身故後的資產承接並維護隱私；若遇失能情形，受託人亦可無縫接手管理，確保資產運作不中斷。信託安排通常能保有交易與受益人名單的私密性，並避免多州資產需分別辦理遺囑認證。

其次，在所得稅層面，委託人信託視同由委託人持有，申報更為簡化；委託人與信託間的資產移轉通常不被視為課稅事件，得以進行資產置換以避免即時產生資本利得，並透過適當權限設計優化資產稅基。日常帳務與投資決策可由受託人統籌，稅務則由委託人集中處理，降低重複申報與溝通成本。第三，就跨境安排而言，委託人信託可作為整體架構的治理核心，配合境外（或境內）實體與資產屬地（situs）規劃，協助降低美國遺產稅風險，並清楚區隔美國與非美國投資。信託文件亦可明確設定繼任受託人、監察人機制及資產配置準則，提升治理品質。

蘇宥人表示，對重視隱私、效率與跨境合規的資產持有人，委託人信託是一項兼具彈性與實務效益的關鍵工具。建議依個別居住地、家庭狀況與資產組合，量身打造信託條款與持股結構，以在控制權、所得稅負與美國遺產、贈與稅曝險之間取得最佳平衡。

