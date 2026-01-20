元大期去年獲利再創歷史新高 今年EPS有機會挑戰10元

元大期貨（6023）深耕期貨市場28年，身為臺灣期貨業領導品牌，持續優化獲利表現，去年初步結算稅後純益達26.5億元，年成長23%中，寫下歷史單年獲利新高，每股獲利（EPS）為8.45元，展望今年營運前景，在獲利有望持續成長中，EPS有機會挑戰10元、一個股本。

元大期去年上半年，雖受川普關稅不確定性影響，股、匯、債市大幅波動，稅後淨利達13億元，年成長33%，占整體14家專營期貨經紀商獲利的38.3%、ROE7.73%、EPS為4.22元，穩居業界第一寶座；而下半年在股市穩步趨堅中，全年獲利初步結算達26.5億元，再創歷史新高佳績，EPS來到8.45元。

展望今年營運前景，元大期貨董事長林添富、總經理高毅瑞表示，今年在歐洲、中東、中南美等地緣政治風險中，再加上金、銀、鋁、銅等貴金屬與基本金屬波動、美國11月期中大選等多空因素下，營運展望正向，連同獲利也有機會維持成長趨勢。

經了解，元大期今年獲利有望維持成長二成的趨勢，若擴充資本等腳步如同初步規劃，EPS有機會賺達一個股本、10元的好表現。