南山產物推來電保平安 一通電話完成旅綜險投保

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
因應旅遊型態轉變，保險公司推出「來電・保平安」投保旅綜險新服務，保戶透過業務員完成一次性資料約定，後續每次出國前僅需撥打一通電話，即可完成投保作業。圖／聯合報系資料照片
出國旅行已成新常態，許多人一年內安排多次海外行程，旅遊投保需求轉為高頻，南山產物因應旅遊型態轉變，推出「來電・保平安」投保旅綜險新服務，保戶只要在先透過業務員完成一次性資料約定，後續每次出國前僅需撥打一通電話，即使無法上網，也可及時完成投保作業。

南山產物指出，「來電・保平安」是一項事前完成約定、後續以電話快速投保的服務機制。民眾首次須先簽妥相關要保約定文件及信用卡付款授權，並由業務員送件辦理，經資料審核完成，即可成為專案會員。

完成前置作業後，未來如有旅遊保險需求，最晚於出發前一小時，由已成年的會員於服務時段內撥打免付費專線，即可依既有約定內容完成當次投保，無須再重新處理投保資料與付款流程。

這項服務開放主會員及其配偶、父母、子女等親屬會員一併納入約定範圍，不論由主會員或親屬會員來電，經身分確認後，即可針對當次實際出國成員完成投保安排，避免因家庭成員出國情況不同而增加投保作業負擔。

南山產物表示，隨著出國行程日趨彈性化，不少民眾僅在短時間內決定出國，行前準備時間相對壓縮，若每次皆需重新填寫資料、確認投保內容與付款方式，容易增加投保負擔。「來電・保平安」透過事前完成資料與付款設定，將後續投保流程濃縮為一次電話即可完成，有助於降低高頻出國族群的投保門檻，避免因時間不足而延誤保障規劃。

因應出國頻率提高，旅遊保險規劃也更需要兼顧保障完整性。南山產物指出，民眾可搭配旅遊綜合保險商品「金平安 PRO 5」，一次涵蓋常見旅遊風險，保障額度最高可達2,000萬元，並包含人身意外、海外突發疾病醫療及旅程不便等保障內容。海外突發疾病醫療亦納入法定傳染病，並提供返國後持續住院治療給付，協助民眾因應出國期間可能面臨的醫療與行程變動風險。

旅遊 保險 信用卡

