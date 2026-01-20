快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

首家外商壽險冠名總部大樓落成 AIA友邦大手筆投資深耕台灣

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
友邦人壽冠名企業總部大樓啟用，成為首棟外商壽險冠名大樓，總經理侯文成表示，AIA以實際行動展現投資台灣的決心。圖／記者仝澤蓉攝影
友邦人壽冠名企業總部大樓啟用，成為首棟外商壽險冠名大樓，總經理侯文成表示，AIA以實際行動展現投資台灣的決心。圖／記者仝澤蓉攝影

外商壽險公司AIA友邦人壽今年元旦正式進駐全新企業總部大樓，並以大樓冠名展現其在台灣落地生根的長期承諾，成為台灣第一家擁有冠名大樓的外商壽險公司，展現對台灣保險市場的未來充滿信心。

友邦人壽總經理侯文成表示，AIA台灣的全新企業總部，是公司對這片土地最具體而堅定的承諾，因為相信台灣市場的發展潛力，也希望透過長期深耕，成為支持員工與台灣家庭的穩定力量。這座冠名大樓不僅象徵對台灣市場的信心，更代表友邦人壽將持續引進集團資源、打造符合在地需求的保險服務，並積極投入社會公益，實踐健康、長久、好生活的品牌使命。

友邦人壽自2009年合併Alico美國人壽正式進入台灣市場以來，持續提供創新的保險與保障方案，陪伴無數家庭成長。全新冠名企業總部大樓不僅是辦公空間的升級，更代表AIA以實際行動投資台灣的決心。

侯文成表示，面對高齡化社會與財富傳承需求，友邦人壽將以新企業總部為策略核心，結合友邦集團資源與在地智慧，專注於「退休保障」與「財富傳承」金流解決方案，讓「保險未來式」成為現在進行式。

新大樓內特別規劃VIP Lounge，以高雅設計與隱私空間，打造專屬於高資產客戶的尊榮體驗。這個空間不僅象徵服務升級，更體現友邦人壽對高端市場的深度耕耘，提供財富傳承、退休金流規劃等整合策略，協助客戶在瞬息萬變的金融環境中，穩健守護資產並創造世代價值。

友邦人壽 市場

延伸閱讀

中天主播林宸佑涉共諜案重罪被收押 金流進出異常拉出整串肉粽

壽險今年新保費估增一成

壽險海外資產解除避險…台幣少了支撐 面臨貶值壓力

壽險新會計制度 避險比率降 可能低於40%

相關新聞

獨／國票金控下周三召開董事會 傳國票證券董座將換人

國票金控昨日的二紙大股東改派法人董事的公告在市場投下震憾彈，但這還沒結束。據了解，國票金控將在1月28日召開董事會...

公益彩券業績全年刷新高 電腦型貢獻年增金額逾8成

公益彩券去年業績創新高，台彩統計，114年電腦型及立即型（刮刮樂）彩券總銷售金額達到1681.5億元，較113年成長12...

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升...

壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求...

機器人理財規模 寫新高

金管會力推下，機器人理財正進入加速成長期。據金管會統計，截至2025年底，國內共有16家投信顧與銀行開辦機器人理財業務，...

2年期公債得標利率下滑

中央銀行昨（19）日代財政部標售115年甲類第2期、年期2年的中央政府建設公債，發行額新台幣350億元。標售結果本期公債...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。