國票金股東德安開發再換法人代表 何志強接替黃春發

國票金（2889）主要股東之一、美麗華集團所屬的德安開發19日更換法人代表，將親旺旺派人馬的楊承羲換下，改由美亞（2020）鋼管廠董事長黃春發親自上陣，20日再度公告更換法人代表，由昨日被人旺換下的國票金副董事長何志強接替黃春發，並於今日生效。

國票金19日公告兩則法人董事代表人改派，一是隸屬於美麗華家族的德安開發，將親旺旺派的楊承羲換下，改由美亞鋼管廠董事長黃春發親自上陣；大股東旺旺集團也出招，換下與黃春發、台產（2832）董事長李泰宏關係良好的國票金副董事長何志強，改由楊承羲接替。今日德安開發再公告更換法人代表，由何志強接替黃春發。

知情人士透露，黃春發董事長、台產董事長李泰宏過去就與何志強副董相當熟識，而楊承羲一直以來則與旺旺集團理念較為相同，如今各自歸位，回歸各自理念相近的法人公司。但這些動作早已引發市場解讀，黃春發、台產與旺旺的密切關係很可能已出現變化。

據了解，公股目前持股已加碼到22%左右。知情人士表示，隨著近期官股增持國票金，目標在此次改選力拚拿下過半席次，相信美麗華也樂見由官股主導，有利於公司治理；另外，台產的前十大股東就有台銀、土銀，根據最新年報資料，台銀持有台產約17.84%，預料台產也會尊重官股陣營。