獨／國票金控下周三召開董事會 傳國票證券董座將換人

國票金控昨日的二紙大股東改派法人董事的公告在市場投下震憾彈，但這還沒結束。據了解，國票金控將在1月28日召開董事會，公股陣營將出手，屆時人旺集團所換掉的法人董事代表人何志強，將被新派任為國票證券董事，緊接著國票證券就會召開董事會，由何志強接替現任董事長王祥文出任國票證券董事長。

在周一國票金控先後公告美麗華、人旺集團的法人代表改派，前者由美麗華集團、美亞鋼管董事長黃春發親自上場當董事，取代親近人旺集團的法人代表楊承羲，隨後人旺集團也出手改派，把被換掉的楊承羲以人旺集團法人代表身份繼續出任國票金董事，但卻因此使得國票金控副董事長何志強被解除法人代表身份，而對此，美亞鋼管今日再改派法人董事，黃春發何志強接替，繼續擔任國票金董事。

據了解，人旺集團先前換掉何志強，也讓公股陣營決定出手，讓中立性較高，而且也被包括公股、耐斯、美麗華、台產等多方股東所接受的何志強，透過金控改派證券董事的方式，直接在1月28日的金控董事會上完成改派，接著也會完成證券董事會重新選任董事長的程序。

何志強過去曾任國票證券副董事長多年，也曾任國票證券董事長，專業上不失為取代現任董事長王祥文的好人選；而先前金管會調查國票證券的承銷案未作利害關係人迴避一案，不但裁罰而且要求究責經營高層，而國票證券副董事長陳冠如要求究責被說成霸凌，之後國票證券還拒絕由國票金控審計委員會出面調查，而且長達二年多的時間不允陳冠如批閱公文，這些都和王祥文有關，再加上今年董事會改選在即，由於人旺集團已簽下二大民間委託書徵求通路，而國票證券身為國票金股代，不論是在股東名冊、股東會紀念品發放這些在委託書徵求戰上至關重要的事務，都占有先機，倘若董事長本身不中立，公股陣營目前已買的22%股權只怕會破功，反而是對方會靠委託書徵求取勝，這三大原因，使得公股、耐斯、以及美麗華、領航等公股、民股，都同意國票證券董事長換人。

據了解，黃春發原本也不想站在第一線當董事，但由於楊承羲想在董事會上提案換掉陳冠如，一方面公股高度不滿這種特定人被針對的情形不斷上演，另一方面這並非黃春發意思，使黃春發只好親上第一線，也在不到一天的時間之內，再度退居第二線，由何志強出面擔任董事；據悉，雖然領航與美麗華多年與人旺集團交好，但在人旺與耐斯之間的紛爭上，由於近來耐斯大股東被針對頻率太高，反而使領航與美麗華現在的立場與公股陣營一致。

這也展現公股陣營大總管財政部對於今年贏得國票金控董事會全面改選的決心，尤其操盤的核心人物、財政部次長阮清華親自在第一線督軍，也展現相當強大的意志力。

據知情人士指出，這從第一金控改派國票證券的法人代表，就可看出。據指出，上周五國票證券在董事會之後發出公告，關於公司組織架構，也就是副董事長陳冠如是否有權批閱公文的投票，最後雖然以8比7過關，但實際上，當時一銀派在國票證券的董事並未舉手投下贊成票，而合庫代表則因為一銀未投下贊成票，誤以為公股立場轉換，也未舉手，使該案差點豬羊變色成為7比8，還好之後是國票證券前總經理蘇松輝舉手投贊成票，該案才順利過關。

相對於兆豐銀、高銀、上海商銀等其他公民營銀行都投贊成票，反而一銀跑票，據知情人士指出，對此阮清華相當不以為然，認為公股董事既然身為法人代表，不能作壁上觀，據悉，第一金控已為此更換國票證券的代表人，改由國票金控的第一銀行代表人、前一銀副總周慶輝來兼任國票證券董事，而由這個例子，就可看出阮清華不僅高度重視國票金今年的改選布局，而且要求公股陣營也必須好好打集體戰。