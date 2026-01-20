2026年紅包行情 善用麻花策略的一股、一債、一平衡

富蘭克林證券投顧表示，美國財報季開跑，FactSet 1月16日史坦普500指數2025年第4季盈餘成長8.2%，將是連續第十季成長，顯示企業基本面仍有望穩健推動美國與全球股市上攻。但2026開年以來國際局勢緊繃，除委國事件、伊朗抗爭、近期格陵蘭議題再度引發美歐之間關稅變數，儘管市場評估此仍為川普慣性運用口頭施壓換取談判空間，但都可能為估值已高的全球股市帶來波動風險，資金配置宜採多元穩健，透過一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，掌握2026年紅包行情。

富蘭克林證券投顧建議，核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，將受惠美國經濟軟著陸及聯準會寬鬆政策；美股首選科技、創新科技及生技股票型基金，參與AI及多元創新商機。非美資產部分，聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面相對便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好新興當地貨幣及全球債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金。此外，整體宏觀經濟持續有利黃金貴金屬資產表現，加上黃金與傳統股債資產相關性低，在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場並非單一同質個體，不同國家與產業間的多元性，形成各自獨特的投資機會組合，AI人工智慧預期仍將是整體資訊科技產業的關鍵成長動能，其長期結構性成長潛力，持續支撐對多個主要新興市場的投資觀點。重要的是，AI投資機會除台灣與南韓半導體龍頭之外，部分中國大陸網路企業正加速將AI技術深度導入其生態系，除有助於提升營運效率，也可在既有的電商與廣告模式之上創造額外的成長動能，在印度，側重刺激消費的政策措施已開始反映於近期消費趨勢之中，2026年相關改革效益預期將更清楚地體現在企業獲利表現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，AI模型業者及資料中心業者為滿足強勁需求而大幅上修未來幾年資本支出預估，AI正在推動一個多年的超級週期，並將持續主導科技領域，我們看到多個市場蘊藏巨大的成長潛力並為投資人提供廣泛的投資機會，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算。