快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

2026年紅包行情 善用麻花策略的一股、一債、一平衡

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要類股ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)
主要類股ETF資金流向統計(資料來源：彭博資訊)

富蘭克林證券投顧表示，美國財報季開跑，FactSet 1月16日史坦普500指數2025年第4季盈餘成長8.2%，將是連續第十季成長，顯示企業基本面仍有望穩健推動美國與全球股市上攻。但2026開年以來國際局勢緊繃，除委國事件、伊朗抗爭、近期格陵蘭議題再度引發美歐之間關稅變數，儘管市場評估此仍為川普慣性運用口頭施壓換取談判空間，但都可能為估值已高的全球股市帶來波動風險，資金配置宜採多元穩健，透過一股、一債、一平衡的麻花策略，美元及非美元資產並進，掌握2026年紅包行情。

富蘭克林證券投顧建議，核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，將受惠美國經濟軟著陸及聯準會寬鬆政策；美股首選科技、創新科技及生技股票型基金，參與AI及多元創新商機。非美資產部分，聯準會降息預期、全球資產再平衡趨勢、新興市場加速貿易轉型及評價面相對便宜優勢，持續締造非美元資產機會，看好新興當地貨幣及全球債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票首選日本股票型基金。此外，整體宏觀經濟持續有利黃金貴金屬資產表現，加上黃金與傳統股債資產相關性低，在投資組合中納入5%~10%黃金股票型基金，有助分散風險並提高報酬機會。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興市場並非單一同質個體，不同國家與產業間的多元性，形成各自獨特的投資機會組合，AI人工智慧預期仍將是整體資訊科技產業的關鍵成長動能，其長期結構性成長潛力，持續支撐對多個主要新興市場的投資觀點。重要的是，AI投資機會除台灣與南韓半導體龍頭之外，部分中國大陸網路企業正加速將AI技術深度導入其生態系，除有助於提升營運效率，也可在既有的電商與廣告模式之上創造額外的成長動能，在印度，側重刺激消費的政策措施已開始反映於近期消費趨勢之中，2026年相關改革效益預期將更清楚地體現在企業獲利表現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，AI模型業者及資料中心業者為滿足強勁需求而大幅上修未來幾年資本支出預估，AI正在推動一個多年的超級週期，並將持續主導科技領域，我們看到多個市場蘊藏巨大的成長潛力並為投資人提供廣泛的投資機會，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算。

新興市場 AI

延伸閱讀

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

富蘭克林：開年輪動再起 美國小型股加速啟動

亂局見真金！關稅案、地緣政治攪局 法人：黃金結構性需求強

市場對美國和歐洲間貿易戰的擔憂 黃金、白銀價格再創高

相關新聞

公益彩券業績全年刷新高 電腦型貢獻年增金額逾8成

公益彩券去年業績創新高，台彩統計，114年電腦型及立即型（刮刮樂）彩券總銷售金額達到1681.5億元，較113年成長12...

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升...

壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求...

機器人理財規模 寫新高

金管會力推下，機器人理財正進入加速成長期。據金管會統計，截至2025年底，國內共有16家投信顧與銀行開辦機器人理財業務，...

2年期公債得標利率下滑

中央銀行昨（19）日代財政部標售115年甲類第2期、年期2年的中央政府建設公債，發行額新台幣350億元。標售結果本期公債...

信保基金融資金額 創高

景氣亮眼，面對激增的融資需求，信保基金融資金額衝出新紀錄。據統計，2025年信保基金每月融資金額均穩定維持千億元大關，帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。