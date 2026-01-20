快訊

公益彩券業績全年刷新高 電腦型貢獻年增金額逾8成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
去年電腦型彩券業績成長逾2成。圖／本報資料照

公益彩券去年業績創新高，台彩統計，114年電腦型及立即型（刮刮樂）彩券總銷售金額達到1681.5億元，較113年成長12.3％，主要是來自電腦型彩券的貢獻，較上年銷售額大增152億元。

台彩20日推出新春限定刮刮樂2000萬超級紅包，繼續搶攻農曆春節商機。台彩總經理謝志宏也同時公布去（114）年公益彩券業績，電腦型彩券與立即型彩券的總銷售金額達到新臺幣1681.5億元，相較於前一年成長12.3％，創下自96年以來的歷史新高，也是公益彩券整體的銷售新高。

公益彩券電腦型部分，114年銷售額為809.7億元，較113年的657.5億元成長23.1%；刮刮樂部分114年銷售額為871.8億元，成長幅度3.8％，整體而言，同樣創造了銷售佳績。

謝志宏表示，由於今年農曆春節在2月中下旬，過年前將再發行5款，總計今年農曆春節有15款刮刮樂上市，數量比去年少1款是因為參考經銷商反應及消費者偏好，以及獎金支出限制而調整產品內容。

農曆春節最受矚目的刮刮樂就是2000萬超級紅包，謝志宏表示，2000元面額的刮刮樂銷售速度因地區而異，有些地方大年初四、初五就銷售一空。

台彩也針對獎項內容做了修正，方便集資購買刮刮樂的消費者分彩金，過去超級紅包還有汽車獎品，但消費者反應集資購買中獎很難分獎品，也有幸運中獎人希望獎品可以直接換成錢，因此台彩將超級紅包獎項全部改為現金。

彩券 刮刮樂 台彩

