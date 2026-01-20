元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

2026年農曆春節台股將迎來長達11天休市假期，但國際金融市場仍持續運作，市場資金與行情波動不因假期而停歇。隨著近年全球貨幣政策轉向、國際事件頻仍，愈來愈多交易人開始關注海外市場與跨市場交易機會。

看準春節期間的市場空窗，元大期貨（6023）持續深化「春節不打烊」服務，今年活動已邁入第32年，並首度以「分段賽制」方式規劃2026年春節活動，協助交易人在假期期間也能靈活參與國際行情，打造有別於台股的跨市場交易體驗。

元大期貨「春節不打烊」活動即日起至2月28日登場，採「暖身」與「正式」兩階段進行。1月為暖身賽期間，交易人只要於活動期間參與海外期貨或相關商品交易，即可獲得抽獎機會，周周送出上萬元好禮，透過低門檻設計，鼓勵投資人提前熟悉國際市場操作節奏。

進入2 月正賽後，活動將依交易參與狀況提供更具吸引力的回饋機制，最高可獲得萬元獎勵以及加碼送純黃金紀念牌，提升整體參與度；此外，除夕至初四期間規劃每日抽出萬元紅包，陪伴交易人在春節假期持續掌握國際市場脈動。活動同時兼顧不同客戶參與需求，無論首次開戶或既有交易人，皆可透過交易參與抽中萬元好禮，進一步活絡春節休市期間的交易動能。

除交易活動外，元大期貨亦同步於春節前在台北、新竹、台中、台南、高雄五地舉辦春節投資講座，協助交易人於休市期間持續精進市場判斷。其中，1月28日台北場特別邀請元大投顧顏承暉博士及多位市場名師，聚焦2026年全球總經趨勢、國際市場展望與衍生性商品策略，協助交易人掌握新年度布局方向。春節不打烊服務是元大期貨長期以來提供全年無休、跨市場交易服務的具體實踐，希望透過交易機會、教育資源與互動回饋並進，讓更多交易人認識期貨商品的彈性與優勢，在春節假期中也能與國際市場同步前行。

活動詳情與講座資訊：https://www.yuantafutures.com.tw/2026LNY