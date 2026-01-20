快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖說：元大期貨春節不休市，開戶交易送黃金萬元禮。
圖說：元大期貨春節不休市，開戶交易送黃金萬元禮。

2026年農曆春節台股將迎來長達11天休市假期，但國際金融市場仍持續運作，市場資金與行情波動不因假期而停歇。隨著近年全球貨幣政策轉向、國際事件頻仍，愈來愈多交易人開始關注海外市場與跨市場交易機會。

看準春節期間的市場空窗，元大期貨（6023）持續深化「春節不打烊」服務，今年活動已邁入第32年，並首度以「分段賽制」方式規劃2026年春節活動，協助交易人在假期期間也能靈活參與國際行情，打造有別於台股的跨市場交易體驗。

元大期貨「春節不打烊」活動即日起至2月28日登場，採「暖身」與「正式」兩階段進行。1月為暖身賽期間，交易人只要於活動期間參與海外期貨或相關商品交易，即可獲得抽獎機會，周周送出上萬元好禮，透過低門檻設計，鼓勵投資人提前熟悉國際市場操作節奏。

進入2 月正賽後，活動將依交易參與狀況提供更具吸引力的回饋機制，最高可獲得萬元獎勵以及加碼送純黃金紀念牌，提升整體參與度；此外，除夕至初四期間規劃每日抽出萬元紅包，陪伴交易人在春節假期持續掌握國際市場脈動。活動同時兼顧不同客戶參與需求，無論首次開戶或既有交易人，皆可透過交易參與抽中萬元好禮，進一步活絡春節休市期間的交易動能。

除交易活動外，元大期貨亦同步於春節前在台北、新竹、台中、台南、高雄五地舉辦春節投資講座，協助交易人於休市期間持續精進市場判斷。其中，1月28日台北場特別邀請元大投顧顏承暉博士及多位市場名師，聚焦2026年全球總經趨勢、國際市場展望與衍生性商品策略，協助交易人掌握新年度布局方向。春節不打烊服務是元大期貨長期以來提供全年無休、跨市場交易服務的具體實踐，希望透過交易機會、教育資源與互動回饋並進，讓更多交易人認識期貨商品的彈性與優勢，在春節假期中也能與國際市場同步前行。

活動詳情與講座資訊：https://www.yuantafutures.com.tw/2026LNY

市場 春節 活動

延伸閱讀

新北藍營母雞即將敲定 洪孟楷：春節拜廟是衝刺黃金檔期

期貨商論壇／黃金期 彈性操作

AI新石油發威！陸二手平台稱記憶體料續登2026「抗跌硬通貨」保值榜

春節搭小黃！桃園加收50元 機場排班加收100元

相關新聞

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升...

壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求...

機器人理財規模 寫新高

金管會力推下，機器人理財正進入加速成長期。據金管會統計，截至2025年底，國內共有16家投信顧與銀行開辦機器人理財業務，...

2年期公債得標利率下滑

中央銀行昨（19）日代財政部標售115年甲類第2期、年期2年的中央政府建設公債，發行額新台幣350億元。標售結果本期公債...

信保基金融資金額 創高

景氣亮眼，面對激增的融資需求，信保基金融資金額衝出新紀錄。據統計，2025年信保基金每月融資金額均穩定維持千億元大關，帶...

機器人理財規模 M 型化發展…銀行包辦前段班

機器人理財規模要邁向200億元，但業者發展卻呈「M型化」。據金管會統計，截至2025年底，共有16家業者開辦機器人理財，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。