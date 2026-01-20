匯豐卡年節採購與開春出遊 最高享18,000元開運刷卡金

滙豐(台灣)銀行看準農曆春節前後的採購高峰與旅遊旺季需求，不僅推出深受卡友肯定的「滙豐日活動」，週一到週六天天刷滙豐日日有回饋之外，更進一步加碼旅遊與刷卡分期優惠，最高可享開運刷卡金18,000元。

滙豐(台灣)商業銀行資深副總裁暨消費金融管理部負責人黃至弘表示：「滙豐深入了解客戶需求，不論是從日常生活出發，精選五星餐廳、知名連鎖美食、網購、旅遊、美妝等通路推出超值優惠，或是瞄準農曆年節的消費旺季推出的加碼活動，都希望讓卡友每一次的消費都非常『有感』。」

不論是年前的除舊佈新和年貨採買，或是年節期間與親朋好友聚餐旅行，滙豐卡友都有機會享有滙豐銀行信用卡的加碼開運金。即日起至2026年3月31日止，不限通路累積商店分期消費金額達指定門檻，最高可享8,800元刷卡金；活動期間首筆商店分期交易滿額2,000元，亦享有200元刷卡金。

而隨著春節假期即將來臨，國內外旅遊需求增加，只要持滙豐信用卡於指定訂房網、航空公司或指定外幣消費達檻，最高還可享9,000元刷卡金回饋。若加總以上各項回饋，卡友最高可享開運金18,000元。