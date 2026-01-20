快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

亂局見真金！關稅案、地緣政治攪局 法人：黃金結構性需求強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

近期金融市場雖面臨若干事件性風險，整體環境仍偏向有利於金價表現。法人指出，相較短線消息面的擾動，黃金的核心支撐更來自其在宏觀層面的功能性角色，包括全球央行持續增加黃金儲備、政策不確定性所催生的避險需求，以及在股債相關性維持高檔背景下，投資人對資產多元化配置的結構性需求。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟表示，近年全球政策與地緣政治風險頻繁出現，使黃金在資產配置中的避險與分散功能再度受到市場重視。尤其在主要經濟體政策方向不明確的情況下，黃金更容易成為資金尋求穩定性的配置選項。

政策因素上，市場關注美國最高法院預計於本月就《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）相關關稅案件作出裁決。何彥樟指出，若裁決支持關稅政策，將進一步放大政策不確定性；若裁決限制關稅權力，雖可能壓縮部分政策溢價，但同時也可能引發市場對財政赤字擴大及期限溢價上升的擔憂。整體而言，不論裁決結果為何，均可能透過不同路徑對金價形成支撐。

基本面方面，美國第3季GDP數據表現優於市場預期，促使投資人重新評估聯準會未來的利率政策路徑。何彥樟分析，儘管當前市場對AI相關產業的樂觀情緒，與1990年代末期科技熱潮有相似之處，但目前通膨預期水準明顯更高。在利率預期偏高的情況下，短期內或對部分資金配置黃金形成壓力，但通膨對實質購買力的侵蝕，仍有利於黃金在中期內的價值支撐。

在地緣政治方面，市場尚難全面評估委內瑞拉及其周邊地區緊張局勢可能帶來的直接與間接影響。不過，何彥樟指出，歷史經驗顯示，當地緣政治衝突升溫時，避險資產的即時價格反應本身即具有高度指示意義。相關研究亦顯示，地緣政治風險指數每上升100點，短期內金價約有2.5%的上行空間。

此外，12月貴金屬市場呈現內部分化走勢，白銀與鉑金主要受惠於實物供應收緊與政策性扭曲因素推動，而黃金的上漲則更多反映市場避險情緒的外溢效應。法人認為，隨著相關扭曲因素逐步消退，黃金基於宏觀經濟不確定性與結構性需求所展現的韌性，未來有機會再度凸顯。

地緣政治風險 市場 金價

