防車手新招數！土地銀行ATM導入AI臉部辨識防詐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

反詐新招數！土地銀行自即日起於部分自動櫃員機（ATM）導入「AI臉部辨識防詐模組」，民眾操作ATM時，若臉部被口罩等物品遮蔽，ATM將跳出警示畫面，藉此防範詐騙集團車手，落實防詐政策。

本次土地銀行防詐升級重點為導入「AI臉部辨識防詐模組」，當用戶插入金融卡、輸入密碼，ATM即同步啟動臉部辨識輔助功能，若配戴帽子、口罩、墨鏡等導致臉部無法辨識時，ATM將透過畫面顯示「請取下帽子、口罩或太陽眼鏡，露出完整五官」的文字及語音訊息，並以圖像化標示提醒民眾不可遮蔽部位。

土地銀行秉持保護用戶之初衷，持續協助用戶安全交易，本次防詐機制初步於新北等地區分行ATM試辦，藉此降低車手提領、人頭帳戶及冒用身分等風險，展現公股銀行守護民眾財產安全決心。

因應近年金融詐騙手法日益翻新，我國自2022年訂定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，土地銀行在加強客戶關懷之餘，更善用科技力量，打造「預防優先、快速攔阻、全程守護」的金融防護網，透過金融同業「鷹眼識詐聯盟」、財金資訊公司「金融阻詐聯防平臺－即時照會機制」及警政署「疑涉詐騙境內金融帳戶預警機制」，以異常帳戶分析、風險資訊交換及即時通報機制，具體實踐金融安全目標。土地銀行不僅獲得「中檢神說吸金專案」防詐獎項肯定，且榮獲財金資訊公司頒發「阻詐聯防貢獻獎」殊榮，防制金融詐騙有成。

