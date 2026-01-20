住宅價格緩跌趨勢 北市去年第3季市場仍維持動能降溫

台北市政府地政局20日公布去年第3季市場動態，住宅價格指數連3季下滑，第3季住宅價格指數為126.91，較前一季下降0.91％；預售屋市場價格經2季下滑後，第3季止跌回升，全市平均單價為每坪126.32萬元，較前一季增加4.81％；住宅租賃市場則持續穩定成長，住宅租金指數107.26，較前一季上升1.47％。整體而言，住宅市場仍維持動能降溫、價格緩跌趨勢。

參考台北市不動產估價師公會市場觀點，中央銀行本季政策利率維持不變，同時考量選擇性信用管制措施已見成效、銀行受限不動產貸款成數下降以及房價漲勢續減緩，將維持選擇性信用管制措施內容，房市資金緊縮的狀態短期內仍將持續。

在此背景下，臺北市住宅價格延續下修走勢，第3季住宅價格指數為126.91，季減率0.91％，已連續三季下滑，與113年第4季130.71相比跌幅為2.91％，12行政區住宅價格指數全數下滑，中山區、大安區跌幅最深，其餘行政區跌幅相對溫和。

住宅預售屋市場交易動能持續降溫，全市第3季交易件數較前一季減少22.34％，交易總額較前一季減少15.62％，12個行政區之交易量2區增加、9區減少、1區持平。

惟價格歷經2季修正後，第3季全市預售屋平均單價為每坪126.32萬元，季增率4.81％，各行政區預售屋單價呈現漲跌互見，北投區與內湖區成長9.56％與8.79％，每坪單價來到123.77萬元與115.47萬元；南港區與士林區則減幅最明顯，分別下滑5.26％與3.46％，平均單價每坪125.08萬元與116.35萬元。