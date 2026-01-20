快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

住宅價格緩跌趨勢 北市去年第3季市場仍維持動能降溫

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府地政局20日公布去年第3季市場動態，住宅價格指數連3季下滑，第3季住宅價格指數為126.91，較前一季下降0.91％；預售屋市場價格經2季下滑後，第3季止跌回升，全市平均單價為每坪126.32萬元，較前一季增加4.81％；住宅租賃市場則持續穩定成長，住宅租金指數107.26，較前一季上升1.47％。整體而言，住宅市場仍維持動能降溫、價格緩跌趨勢。

參考台北市不動產估價師公會市場觀點，中央銀行本季政策利率維持不變，同時考量選擇性信用管制措施已見成效、銀行受限不動產貸款成數下降以及房價漲勢續減緩，將維持選擇性信用管制措施內容，房市資金緊縮的狀態短期內仍將持續。

在此背景下，臺北市住宅價格延續下修走勢，第3季住宅價格指數為126.91，季減率0.91％，已連續三季下滑，與113年第4季130.71相比跌幅為2.91％，12行政區住宅價格指數全數下滑，中山區、大安區跌幅最深，其餘行政區跌幅相對溫和。

住宅預售屋市場交易動能持續降溫，全市第3季交易件數較前一季減少22.34％，交易總額較前一季減少15.62％，12個行政區之交易量2區增加、9區減少、1區持平。

惟價格歷經2季修正後，第3季全市預售屋平均單價為每坪126.32萬元，季增率4.81％，各行政區預售屋單價呈現漲跌互見，北投區與內湖區成長9.56％與8.79％，每坪單價來到123.77萬元與115.47萬元；南港區與士林區則減幅最明顯，分別下滑5.26％與3.46％，平均單價每坪125.08萬元與116.35萬元。

預售屋 市場

延伸閱讀

黨內勸進戰北市 鄭麗君：這是考古題 過去我的回答都算數 

黑石、KKR 法人資金瘋搶日本不動產

家長預備...北市公幼招生簡章出爐 報名只有2天半

三圓擬處分北市不動產

相關新聞

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升...

壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求...

機器人理財規模 寫新高

金管會力推下，機器人理財正進入加速成長期。據金管會統計，截至2025年底，國內共有16家投信顧與銀行開辦機器人理財業務，...

2年期公債得標利率下滑

中央銀行昨（19）日代財政部標售115年甲類第2期、年期2年的中央政府建設公債，發行額新台幣350億元。標售結果本期公債...

信保基金融資金額 創高

景氣亮眼，面對激增的融資需求，信保基金融資金額衝出新紀錄。據統計，2025年信保基金每月融資金額均穩定維持千億元大關，帶...

機器人理財規模 M 型化發展…銀行包辦前段班

機器人理財規模要邁向200億元，但業者發展卻呈「M型化」。據金管會統計，截至2025年底，共有16家業者開辦機器人理財，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。