永豐銀今年將招募近百名 MA及PA因應AI加速及營運擴張

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行2026年將招募近百名MA（Management Associate）及PA（Professional Associate）將廣納具國際視野與創新思維的優秀新鮮人以厚植人才庫；即日起開放報名至3月15日截止，履歷隨到隨審，3月另將陸續舉行線上及校園招募說明會。

永豐銀行人力資源處處長陳蓋武表示，策略人才經過系統化專業培訓，已成為旗下推動各項AI服務的中堅團隊；去2025年在策略人才協作下，推出業界首創「永豐iWish」，可透過生成式AI辨識語音、圖片或文字後產生QR CODE，經分行臨櫃人員掃描並核對身分即快速完成交易。

同時，永豐銀行收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.及國內營運據點持續擴張，為打造卓越梯隊以管理海內、外營運版圖，永豐銀行力邀重視團隊合作且能接納多元觀點的優秀人才參與徵選，亦將提供表現優異的策略人才更多跨國專案舞台及多元挑戰機會。

永豐銀行策略人才計畫今年以「Your Pace, Your Place, SinoPac.」為主軸，象徵永豐銀行尊重每位人才的步調，提供安心探索與成長的平台，讓每個人都能夠找到屬於自己的舞台並實現自我價值，達成「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的願景。

永豐銀行策略人才計畫分別提供MA計15個月及PA計12個月的養成培訓期，組別涵蓋新興科技、法人金融、經營管理等八大領域]與四大專業，透過多元課程協助建立專業金融知識、專案管理能力和多元策略思維，同時透過跨領域單位輪調機制，實際參與專案運作及累積業務執行經驗，培養金融界明日之星。

永豐銀行指出，MA、PA分別歡迎碩士、學士應屆畢業或畢業後具2年內工作經驗者，且取得多益800分或同等能力證明者應徵；履歷收件自即日起至3月15日17時；3月3及4日16時舉行線上說明會，3月7日在台大校園徵才博覽會面對面互動交流。

永豐銀行 校園 履歷

相關新聞

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升...

壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求...

機器人理財規模 寫新高

金管會力推下，機器人理財正進入加速成長期。據金管會統計，截至2025年底，國內共有16家投信顧與銀行開辦機器人理財業務，...

2年期公債得標利率下滑

中央銀行昨（19）日代財政部標售115年甲類第2期、年期2年的中央政府建設公債，發行額新台幣350億元。標售結果本期公債...

信保基金融資金額 創高

景氣亮眼，面對激增的融資需求，信保基金融資金額衝出新紀錄。據統計，2025年信保基金每月融資金額均穩定維持千億元大關，帶...

機器人理財規模 M 型化發展…銀行包辦前段班

機器人理財規模要邁向200億元，但業者發展卻呈「M型化」。據金管會統計，截至2025年底，共有16家業者開辦機器人理財，...

