新安東京海上產險高層異動 總經理賴麗敏請辭由王文龍接任
新安東京海上產險19日召開臨時董事會後正式公告，總經理賴麗敏基於個人因素向董事會請辭，生效日為2月1日。董事會同時決議，將由王文龍副總經理接任總經理職務，並依公司治理及相關法令程序辦理，報請金融監督管理委員會審議核准後正式就任，核准前，總經理職務由王文龍副總經理代行。
新安東京海上產險表示，賴麗敏總經理自2023年6月接任以來，帶領公司做出巨大貢獻；而為確保公司領導傳承與策略推動的永續性，新任總經理由服務公司近30年的王文龍副總經理接任，將偕同專業穩健的核心經營團隊無縫接軌，持續推進各項既定策略與發展藍圖，確保公司於穩健的成長軌道上持續前行。
展望未來，新安東京海上產險將承襲日本東京海上集團之風險管理制度、治理紀律以及兩大股東集團的誠信企業文化在地深耕，以穩健的步伐推動企業前進，堅守對客戶與社會的承諾，確保公司長期穩健經營。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言