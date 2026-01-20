新安東京海上產險高層異動 總經理賴麗敏請辭由王文龍接任

新安東京海上產險19日召開臨時董事會後正式公告，總經理賴麗敏基於個人因素向董事會請辭，生效日為2月1日。董事會同時決議，將由王文龍副總經理接任總經理職務，並依公司治理及相關法令程序辦理，報請金融監督管理委員會審議核准後正式就任，核准前，總經理職務由王文龍副總經理代行。

新安東京海上產險表示，賴麗敏總經理自2023年6月接任以來，帶領公司做出巨大貢獻；而為確保公司領導傳承與策略推動的永續性，新任總經理由服務公司近30年的王文龍副總經理接任，將偕同專業穩健的核心經營團隊無縫接軌，持續推進各項既定策略與發展藍圖，確保公司於穩健的成長軌道上持續前行。

展望未來，新安東京海上產險將承襲日本東京海上集團之風險管理制度、治理紀律以及兩大股東集團的誠信企業文化在地深耕，以穩健的步伐推動企業前進，堅守對客戶與社會的承諾，確保公司長期穩健經營。