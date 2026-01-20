兆豐銀行再獲 ISO 22301 國際驗證 以國際標準強化營運韌性

兆豐銀行近日再度通過台灣（1711）檢驗科技公司（SGS）驗證，取得「ISO 22301:2019營運持續管理系統國際標準」證書。由兆豐銀行總經理黃永貞代表受證，顯示兆豐銀行以制度化風險管理強化營運韌性，並持續和國際標準接軌的實力。

面對全球氣候變遷、地緣政治與資安威脅等多重挑戰，兆豐銀行自2022年首次取得 ISO 22301 認證以來，持續依循國際標準精進營運持續管理系統，設立專責組織與任務編組，培育專業人才，並透過系統化風險評估與營運衝擊分析，制訂完善的應變與復原計畫，搭配多元演練機制驗證可行性，確保在突發事件發生時，關鍵金融服務能穩定不中斷，全面維護客戶權益。

ISO 22301為全球營運持續與風險管理的國際標準，要求企業建立系統化與制度化的管理架構，確保在突發事件或重大衝擊下，關鍵業務能迅速復原並持續運作。兆豐銀行持續獲得國際標準驗證，不僅代表兆豐銀具備完善的營運持續管理機制與應變能力，更顯示相關制度已深植於企業文化與日常營運之中。

未來，兆豐銀行將秉持專業信賴與誠信當責的精神，持續強化風險預防、應變與復原機制，透過制度化的風險管理與韌性提升，確保金融服務穩定運作，實踐對客戶及社會信賴與承諾，邁向永續發展。