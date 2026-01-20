康和證券連四年 蟬聯幸福企業金獎

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
康和證券連續4年榮獲1111幸福企業金獎，由商研院董事長許添財（左）頒獎予康和證券行政總監康景泰（右）。
康和證券（6016）再次榮獲1111人力銀行金融管顧類「幸福企業金獎」肯定，連續四年蟬聯幸福企業金獎。代表良好完善的薪資福利、休假制度、全方位關懷員工身心健康、讓員工發最大價值、晉升機會等各方面均獲致肯定，更與康和證券「打造幸福、追求共好」願景相契合。

康和證券董事長鄭大宇表示，用人唯才、留才、育才，讓好的人才留下來，照顧員工身心健康，讓工作有成就感，才能提升企業優質競爭力，進一步落實企業社會責任，回饋給社會，讓社會越來越好。

康和證券擁有完善的考核、定期專案晉升和調薪機制，且公司每個月另補助3,000元伙食津貼、視障按摩、公益假、疫苗接種假和健檢假；並開辦員工持股信託，另職工福利委員會有子女教育獎助學金、生育、婚喪賀奠及急難補助等補助，公司提供免費健檢，設立員工休閒健身中心，協助同仁維持良好健康運動習慣。

同時提供員工協助方案（EAP），協助同仁解決個人生活及工作中遇到的問題，提供個人隱私保護及給予專業意見的溝通管道，定期辦理紓解壓力、促進身心健康的健康講座，全力營造健康安全的友善職場。

為落實ESG永續發展，並遵循響應聯合國永續發展目標SDGs「良好健康與福祉」之目標，推廣照顧同仁健康新生活，特別舉辦全集團「減重比賽」與「快樂健走」兩項活動

由1111人力銀行舉辦的2025年幸福企業票選活動，自2019年以來，已連續七年舉辦，吸引了超過4,000家企業報名參與評選，最終有560家企業成功獲得金獎標章，顯示企業在薪資福利、職場文化及員工照護方面皆有傑出表現。且本屆活動強調ESG原則，尤其關注「生育支持」與「留才育才」等面向，並透過嚴格的評選機制（初選、網路票選、秘密客評比）選出標竿企業。

