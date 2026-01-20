永豐金證券數位品牌再進化 旗下 APP 換新裝

永豐金證券2026年持續推動用戶活化與跨平台參與，致力成為投資理財的「第二大腦」，落實「一個永豐、全方位守護」的數位金融承諾。為強化品牌一致性並優化用戶體驗，完成旗下APP視覺識別統一，包括「大戶投」與「大戶豐」在內的應用程式，全面換上象徵專業穩重的深藍底色與永豐金證券識別，讓客戶在行動裝置上快速辨識專業服務，享受投資理財「最佳家族陣容」體驗。

2025年永豐金證券數位發展成果亮眼。「大戶豐」APP建構一站式數位財富管理平台，整合國內外證券、期權、基金、債券、結構型商品、約當現金、在途款、黃金共九大資產；交易平台「大戶投」APP下載次數突破近百萬，成功建立以「智能」與「籌碼」為核心的差異化服務，助投資人面對2026市場，快速掌握脈動、提升決策效率。

第一，盤前、盤中、盤後智能升級，化身隨身籌碼導航：新增「台股儀表板」，整合即時大數據，以視覺化呈現市場資金流動、籌碼變化與產業強弱，跟緊資金抓動能。

第二，台股「整股、零股智慧單」簡單上手、沒空盯盤也行：橫跨台股、美股、期權三大市場，提供「7＋6＋7」共20項智慧單功能，涵蓋當沖、停損停利、多檔操作，三步驟到價即可自動下單。投資人今年即便面對市場高波動，也能精準掌握買賣時機，將盯盤交給最強「第二大腦」。

第三，打造智能投資場景。「AI市場輿情」快速掌握50大財經新聞來源，有助價值型選股投資人，於盤前了解個股新聞摘要與熱度分析，並搭配「五力分析」雷達圖，一眼看清個股競爭力、營利、風險、籌碼與技術、估值，以視覺化強化投資決策輔助力。

永豐金證券深信，未來券商競爭核心在於長期信任，從豐雲學堂投資教育到持續優化APP數位服務，將持續落實「翻轉金融、共創美好生活」的金融體驗，與投資人共同迎接026投資新局。