壽險業避險比率恐跌破40% 新台幣承壓

彭博報導指出，隨著壽險業者接軌新會計制度，預估將陸續解除高達新台幣3兆元的外匯避險部位，新台幣恐因此面臨持續貶值壓力。壽險業者表示，避險比率下調已是接軌新制後的結構性趨勢，主要先減少無本金交割遠期外匯（NDF）避險，就連傳統CS避險也有下降趨勢，最終可能降至比40％更低；至於持有美元部位可能隨商品策略而持續增加配置。

壽險業者指出，在套用新會計制度後，NDF避險將率先減少，甚至全面退場。由於部分海外資產在新制下需進行重分類，分類為攤銷後成本衡量之金融資產（AC）的部位，套用AC債券匯率攤銷法，在會計上可吸收部分匯率波動，今年開始，多數業者已不逐漸減少NDF進行避險。

凱基人壽也說，隨著避險合約到期，預計主要降低NDF避險；南山人壽則認為，因未來發生之金融事件亦會左右壽險業的避險成本，將根據保險業財報編制準則相關修正、國內外經濟基本面前景、中央銀行貨幣政策展望與國際匯市行情等因素調整資產與避險部位。

除了優先降低NDF避險，傳統CS（貨幣交換）亦將呈現些許下降趨勢。壽險業者說，過去在未攤銷的情況下，假設有100元的外匯曝險，各家業者約需避險50～60元不等，但在納入AC債券攤銷法後，部分部位可透過外價金吸收匯率波動，實際需要進行CS避險的金額進一步減少。

至於避險比率實際下調幅度，一家壽險業高層表示，將視各家公司資產重分類、負債結構與匯率走勢而定，不過目前業界原本避險比率多落在約50％上下，在新制攤銷機制納入後，最終避險比率不排除低於40%，甚至有可能降到20～30％。由於目前壽險業者貨幣交換避險需經央行核准，避險比率會是漸進式下降。

在避險成本方面，根據金管會保險局統計，整體壽險業去年前11月避險工具換匯成本約2,736億元，預估全年度避險成本接近3,000億元，但隨採用會計調整使得業者調降避險部位，預估最終每年避險成本較原先水準減少約一半左右。

在幣別配置方面，由於近年壽險業者積極發行新美元利變型保單，使美元負債同步增加，資產端自然需提高美元配置，以降低幣別錯配風險，意即壽險業者未來商品策略將高度影響資產與幣別配置占比。

凱基人壽則指出，海外配置將以外幣保單為主，為強化ALM，降低幣別錯配，台幣保單的外幣資產將逐步降低，匯回台幣投資。

南山人壽指出，團隊持續關注金融市場變化，並適時運用不同避險工具及策略，以確保公司整體財務狀況維持穩健。另一方面，近年來政府及主管機關持續推動協助保險業投資台灣的有利條件，包括法規之修訂、跨部會單位之協作、資本計提之誘因、規劃公建證券化等，亦樂見有更多符合壽險業資金流量與成本收益匹配需求國內投資案件或標的，並持續審慎評估，同時，國內亦有許多優秀的上市企業，若有符合投資需求的案件或標的即會增加國內相關投資，亦有助降低國外投資之壓力。