壽險新會計制度 避險比率降 可能低於40%
彭博報導，壽險新會計制度，估將陸續解除高達3兆元的外匯避險部位，新台幣恐面臨貶值壓力。壽險業者表示，避險比率下調已是接軌新制後的結構性趨勢，主要先減少無本金交割遠期外匯（NDF）避險，就連傳統CS避險也有下降趨勢，最終可能降至比40%更低；至於持有美元部位可能隨商品策略而持續增加配置。
壽險業者指出，在套用新會計制度後，NDF避險將率先減少，甚至全面退場。由於部分海外資產在新制下需進行重分類，分類為攤銷後成本衡量之金融資產（AC）的部位，套用AC債券匯率攤銷法，在會計上可吸收部分匯率波動，今年開始，多數業者已不逐漸減少NDF進行避險。
凱基人壽說，隨避險合約到期，預計主要降低NDF避險；南山人壽認為，因未來發生之金融事件亦會左右壽險業避險成本，將根據保險業財報編制準則相關修正、國內外經濟基本面前景等因素調整資產與避險部位。
除了優先降低NDF避險，傳統CS（貨幣交換）亦將下降。壽險業者說，過去在未攤銷情況下，假設有100元的外匯曝險，各家業者約需避險50~60元不等，但在納入AC債券攤銷法後，部分部位可透過外價金吸收匯率波動，實際需要進行CS避險金額進一步減少。
