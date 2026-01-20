快訊

2年期公債得標利率下滑

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行昨（19）日代財政部標售115年甲類第2期、年期2年的中央政府建設公債，發行額新台幣350億元。標售結果本期公債最高得標利率為1.2340%，較前次同年期公債的1.37%下滑13.6個基本點，為2024年3月以來的新低，持續反映去年以來的市場利率下滑趨勢。本次投標倍數僅1.58倍，明顯低於前次同天期的2.31倍，投標動能趨於保守。

央行統計，本次2年期公債僅吸引553億元資金進場，相較去年1月同年期標售的692.5億元明顯減少，主要是年初財政部國庫券與公債供給同步增加的情況下，市場承接力道相對收斂。雖然最高得標利率走低，但仍略高於標售前市場預期水準，顯示投資人對短天期台債態度審慎，投標策略偏向保守。

從得標行業別觀察，銀行業仍為主要承接者，得標比重達66.58%，證券業以26.28%居次，票券業占7.14%，壽險業則持續未參與投標。市場人士指出，短天期公債在目前利率與匯率環境下，對壽險資金吸引力有限。

銀行主管分析，中長線市場仍普遍看升新台幣，雖然近期新台幣匯價回貶，幾乎回到去年5月初水準，但在美國公債殖利率仍維持相對高檔的情況下，保險業資金配置仍偏向外幣債券，台債尤其是短天期券種吸引力相對不足。

另有銀行主管指出，近期股、匯市與債市同步震盪，即使市場對整體基本面仍具信心，但在公債投標上仍傾向審慎因應。後續有待觀察市場資金布局是否出現變化。

