信保基金融資金額 創高

景氣亮眼，面對激增的融資需求，信保基金融資金額衝出新紀錄。據統計，2025年信保基金每月融資金額均穩定維持千億元大關，帶動融資餘額衝上1.79兆元，年度保證融資總額逼近1.8兆元，雙雙刷新歷史新高紀錄。而信保基金今年更成立「數位暨風險管理部」，推動數位轉型與風險治理。

信保基金2025年展現卓越保證量能，12月承保金額達1,512.79億元，成功協助企業取得融資金額達1,819.75億元，2025年帶動融資餘額達1.79兆元，年度保證融資總額近1.8兆元，創2020年8月以來五年半新高，且已連續34個月破千億元。

信保基金說明，2025年協助中小企業因應關稅衝擊，推動「外銷貸款優惠保證加碼信用保證」及「協助企業取得避險額度信用保證措施」，同時擴大「中小微企業多元發展專案貸款」保證對象，該專案累計融資金額達1,426億元；推動「提供為員工加薪的中小企業融資信用保證」，融資金額達88億元。另包括中小企業修復專案貸款、企業小頭家貸款等，全年融資達1.79兆元新高，遠超今年設定的預算數目標1.37兆元，亦高於2023年的1.72兆元。

累計至今，信保基金已協助超過76萬戶企業，向金融機構取得超過29兆元融資，累計保證金額也突破22兆元，創下歷史新猷。

信保基金為推動數位轉型與風險治理，以達成「提升效率」、「精準風控」及「擴大普惠」之三大目標，今年成立「數位暨風險管理部」。

信保基金魏明谷董事長表示，面對人工智能(AI)浪潮，信保基金順應時代趨勢，以數據驅動決策，以科技守護安全，以制度保障永續，建構友善的送保環境。透過優化風險評估機制與數據視覺化，厚植數據治理韌性，期望以更精準、即時的服務效能，開啟信保基金轉型新篇章。