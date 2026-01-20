銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升至四成，新契約保費收入較2024年更是成長三成以上，顯示綜效發揮。壽險業者也預期，美國持續降息，銀行通路銷售動能有望逐步提升。

據壽險公會數據顯示，2025年以各個通路業績來看，在新契約保費10,074.4億元中，壽險公司本身行銷體系4,203.8億元，占比41.73%；銀行通路4,052.6億元占40.23%；傳統保經代通路1,817.9億元占18.04%。若以險種資料來看，投資型保險銀行通路與壽險公司之比率約為0.5：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。

過往銀行通路一向是壽險業績的主力，據保發中心資料顯示，2021年時，銀行通路的新契約保費收入占整體市場比重為57.24％，總額約5,998億元。但在2022年升息環境下，銀行通路的保費收入下降至3,775億元，占比縮減至48.84％，2023年更是只賣出2,456億元，占比進一步下滑至36.58%。

儘管2024年開始降息，但全年只賣出3,077億元，全年貢獻壽險新契約保費比重僅36.55％。自2009年之後，銀行保經保代通路新契約保費收入的占率連年過半，自2023年起反轉降至四成以下，寫下2009年以來的新低點。

壽險業者表示，近兩年銀行業與保險業從原先的競爭關係在已重新轉向合作，為了助攻銀保通路，業者也紛紛推出專屬商品，確實帶動不少銷售。展望2026年，銀保通路可望延續2025年成長的動能，但整體節奏仍將以「穩中求進」為主。

壽險業者指出，隨著美國聯準會進入降息循環，有助提升民眾資金調度意願與長期理財需求，銀行通路在客戶基礎、資產規模與理財黏著度上的優勢，可望持續發揮。特別是在利變險與投資型商品上，壽險公司將持續與銀行深化策略合作，推出更貼近高資產與中高齡客群需求的專屬商品，預期2026年銀行通路的新契約保費金額與占比，有機會維持在四成水準之上，整體表現可望優於2025年。