壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求強勁的帶動下，保發中心與壽險業者皆預估2026年新契約保費收入（FYP）仍具成長動能，整體新契約保費收入年成長有機會上看一成。

保發中心指出，隨著IFRS 17正式上路，過去看保費收入是指保險公司「收取到」的保費總額；如今是看保險公司「賺到」的收入，通常後者金額較小，只認列當期已提供保障的部分，加上壽險業因應接軌調整商品結構，將以保障型商品為主。預期2026年在分紅商品持續熱賣，以及利變型壽險與投資型商品的需求增加情況下，新契約保費收入成長率應落在0%到10%間。

壽險業者同樣對2026年新契約保費成長的看法偏向正面。業者指出，在投資市場表現相對穩定的情況下，利變型壽險在資產傳承與穩定增值上的定位明確，仍具穩定買盤基礎。投資型保單在高資產客群需求支撐下，亦被視為重要成長引擎。

另一家壽險業者表示，保單銷售主要受投資市場環境以及客戶需求影響，2026年預估分紅商品業績將大幅成長，主因投資市場表現亮眼，預期同時具有投資理財與保障需求之客戶，會選擇分紅保單做為理財工具之一。評估2026年壽險業整體新契約保費收入年增一成，屬合理。