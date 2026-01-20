快訊

機器人理財規模 M 型化發展…銀行包辦前段班

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

機器人理財規模要邁向200億元，但業者發展卻呈「M型化」。據金管會統計，截至2025年底，共有16家業者開辦機器人理財，其中銀行九家、投信三家、投顧四家，資產管理規模高度集中在大型銀行體系。

從市占結構來看，前段班幾乎由銀行包辦。國泰世華銀以29.8億元、市占19%居冠，第一銀行24.8億元、市占15.86%居次，華南銀行20.7億元、市占13.23%排名第三，前三大合計掌握近五成市場。

銀行主導態勢也反映在排名變化上。2024年銀行圈前三大為國泰世華銀、第一銀行與兆豐銀行，2025年底則由華南銀行取代兆豐銀行，顯示公股行庫持續搶占機器人理財版圖。

相較之下，非銀行業者規模明顯落後。投顧業中僅阿爾發投顧以17.1億元、市占10.97%，其餘投顧與投信業者資產規模多落在個位數，甚至不到1億元。

投信圈前三大為復華投信、國泰投信與群益投信，但僅復華投信2025年底資產規模達6.6億元，其餘兩家規模有限。

投顧圈則除阿爾發投顧外，富蘭克林投顧2.8億元、中租投顧不到1億元，差距明顯。

市場也出現退出案例。2025年11月野村投信退出機器人理財市場，證期局副局長黃仲豪指出，主因業者基於營運考量未續辦，凸顯機器人理財並非所有金融機構都能長期承作。

壽險海外資產解除避險…台幣少了支撐 面臨貶值壓力

彭博報導，隨著新的會計制度允許保險業者對高達3兆元的海外資產解除匯率避險，台幣預料將失去一項關鍵的支撐力量，面臨貶值壓力...

銀行賣保單衝上4,000億 寫近四年高點 占比回升至四成

壽險業2025年業績出爐，在壽險公司持續深化與銀行合作之下，銀行通路銷售重返4,000億元大關，創近四年新高，占比亦回升...

壽險今年新保費估增一成

在接軌IFRS 17與TW-ICS兩大制度後，國內壽險市場結構持續調整。而在分紅商品持續熱賣、利變型壽險與投資型商品需求...

機器人理財規模 寫新高

金管會力推下，機器人理財正進入加速成長期。據金管會統計，截至2025年底，國內共有16家投信顧與銀行開辦機器人理財業務，...

2年期公債得標利率下滑

中央銀行昨（19）日代財政部標售115年甲類第2期、年期2年的中央政府建設公債，發行額新台幣350億元。標售結果本期公債...

信保基金融資金額 創高

景氣亮眼，面對激增的融資需求，信保基金融資金額衝出新紀錄。據統計，2025年信保基金每月融資金額均穩定維持千億元大關，帶...

