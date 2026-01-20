凱基壽奪標陸軍保養廠C基地地上權案 專家：投報率上看3.5%

陸軍保養廠C基地70年地上權案，昨（19）日由凱基人壽以101億元標下，第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，該案緊鄰北市信義計畫區、北醫和捷運台北101／世貿站，生活及商業機能優越，未來該案朝酒店式公寓、特色出租住宅做規劃，都是不錯的選擇。

依現行法規，壽險業2026年最低保證收益率為2.72%，並將於2027年進一步調升至2.875%；丁玟甄表示，由於投報率門檻的規範，保險業多鎖定投報率3%以上的投資機會；即使凱基人壽出價101億元，擠下競爭的華固建設78億元，溢價率高達51.2%，但該案投報率至少3%，甚至3.5%以上。

丁玟甄指出，前身為中國人壽的凱基人壽，在2013年已投資141.68億元在「臺北學苑地上權案」、現為集團總部，這次出手101億元投資「陸軍保養廠C基地案」，在集團先前已有開發經驗下，加上全案屬地上權案，因此投資者在投入開發成本上較所有權案低上許多。

另外，她表示，該案凱基人壽從投資開發到完成、計畫一條龍包辦，更能剩下外包的利潤，初估該案投報率有機會突破3.5%以上。

丁玟甄分析，「陸軍保養廠C基地案」土地使用分區位住三特，根據相關規定，可做住宅、教育設施、醫療服務設施、社會福利設施等，而基地鄰近台北醫學院，生活以及醫療機能充足豐富，具備打造高品質地酒店式公寓或符合高齡化的特色住宅出租。受到保險業不動產投資報酬率門檻的規範變動，近幾年保險業投資策略不斷調整，瞄準購地開發、投資物流不動產等，顯示投報率、產業環境丕變影響壽險業者的投資布局。