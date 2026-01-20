快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

凱基壽奪標陸軍保養廠C基地地上權案 專家：投報率上看3.5%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

陸軍保養廠C基地70年地上權案，昨（19）日由凱基人壽以101億元標下，第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，該案緊鄰北市信義計畫區、北醫和捷運台北101／世貿站，生活及商業機能優越，未來該案朝酒店式公寓、特色出租住宅做規劃，都是不錯的選擇。

依現行法規，壽險業2026年最低保證收益率為2.72%，並將於2027年進一步調升至2.875%；丁玟甄表示，由於投報率門檻的規範，保險業多鎖定投報率3%以上的投資機會；即使凱基人壽出價101億元，擠下競爭的華固建設78億元，溢價率高達51.2%，但該案投報率至少3%，甚至3.5%以上。

丁玟甄指出，前身為中國人壽的凱基人壽，在2013年已投資141.68億元在「臺北學苑地上權案」、現為集團總部，這次出手101億元投資「陸軍保養廠C基地案」，在集團先前已有開發經驗下，加上全案屬地上權案，因此投資者在投入開發成本上較所有權案低上許多。

另外，她表示，該案凱基人壽從投資開發到完成、計畫一條龍包辦，更能剩下外包的利潤，初估該案投報率有機會突破3.5%以上。

丁玟甄分析，「陸軍保養廠C基地案」土地使用分區位住三特，根據相關規定，可做住宅、教育設施、醫療服務設施、社會福利設施等，而基地鄰近台北醫學院，生活以及醫療機能充足豐富，具備打造高品質地酒店式公寓或符合高齡化的特色住宅出租。受到保險業不動產投資報酬率門檻的規範變動，近幾年保險業投資策略不斷調整，瞄準購地開發、投資物流不動產等，顯示投報率、產業環境丕變影響壽險業者的投資布局。

地上權 保險 陸軍

延伸閱讀

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

蘆洲弒親案引關注 專家點出老人家暴常見結構性風險

蘆洲弒親震撼社會 專家：中年失業、長期無業、藥癮或酒癮是危險因子

相關新聞

凱基壽101億奪標地上權案 溢價率51% 打造多功能園區

國產署昨（19）日舉行地上權開標，凱基人壽砸101億元，以高達51.17％的溢價率，標下陸軍保養廠C基地地上權案。凱基人...

凱基壽奪標陸軍保養廠C基地地上權案 專家：投報率上看3.5%

陸軍保養廠C基地70年地上權案，昨（19）日由凱基人壽以101億元標下，第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，該案緊鄰...

凱基人壽砸101億標下「陸保廠C基地」 專家：這兩大產品規劃最有可能

陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51....

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳倦勤

公股金融機構再傳人事風波。據消息人士透露，華南金控，同時也是華南銀行董事長陳芬蘭月前傳出倦勤，之後雖然已被財政部長莊翠雲...

金價還能漲多久？國泰世華銀首席經濟學家林啟超這樣說

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐洲八國加徵10%關稅，引發市場憂慮，導致避險情緒迅速升...

金價飆新高！三大外資機構看多 目標價最高上看5,000美元

金價19日再創新高，倫敦現貨金價最高觸及每英兩4,690美元歷史高點，臺銀黃金存摺牌價開盤後最高衝上每公克新台幣4,77...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。