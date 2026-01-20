凱基壽101億奪標地上權案 溢價率51% 打造多功能園區

國產署昨（19）日舉行地上權開標，凱基人壽砸101億元，以高達51.17％的溢價率，標下陸軍保養廠C基地地上權案。凱基人壽表示，未來計劃以「大健康生態圈」概念，打造台北市中心最具指標性的複合多功能健康園區。

近年壽險業投資不動產屢見不鮮，凱基人壽昨日以101億元搶下陸保廠C基地，是歷年國有地上權標脫權利金第三高，僅次於2020年南山人壽以312億元標下世貿三館、2013年中國人壽（即凱基人壽）141億元標下臺北學苑。

根據財政部盤點歷年國有地上權標脫權利金前十名，就有八名是壽險業者。

凱基人壽表示，陸保廠C基地面積約4,815.2坪，鄰近信義區，基地方正、地理位置優越，是市中心極具獨特性與稀有性的乾淨素地，此案符合公司長期穩健投資原則，且符合投報率。地上權年期長、地段精華，有助於強化資產配置穩定性，並兼顧保戶權益與企業永續發展目標。

陸保廠C基地是國產署壓箱寶，自推出以來備受市場矚目。昨日開標結果，共收到兩封標單，凱基人壽出價101億元，擠下另一位競爭者華固建設出價78億元，高溢價奪下此案。

國產署是在2022年首次釋出陸保廠C基地，當時權利金底價為73.5億元，然而當時房市已冷，不少業者轉趨觀望，同時因與大台北瓦斯公司管線訴訟，最終流標；隨著訴訟進入和解程序，國產署2025年11月再次公告招標，權利金底價降至66.8億元。

陸保廠地上權存續期間70年，地租年息率3.5％（其中1％隨申報地價調整，2.5％不隨申報地價調整），地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署表示，陸保廠C基地是台北市少有的大面積國有土地，三面臨路、形狀方整，鄰近臺北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，成功吸引壽險業及建設公司投標。

國產署指出，陸保廠C基地決標權利金101億元，溢價率達51.17％，以2024年公告地價計算，年地租6,184萬餘元。如果順利簽約，契約期間將為政府創造遠超過145億元價值；同時，這也是凱基人壽繼2013年標得臺北學苑以來第二次得標。

國產署指出，公告招標設定地上權自2010年迄今共標脫215宗土地，標脫面積70.2公頃，地上權可興建產品類型除住宅外，尚有企業總部、旅館、商場及醫療院所等多元產業使用，未來將持續篩選優質標的列標，今年度首批標的預計2月2日公告招標。