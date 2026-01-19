凱基人壽砸101億標下「陸保廠C基地」 專家：這兩大產品規劃最有可能
陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。
第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，前身為中國人壽的凱基人壽，在2013年已有投資141.68億元在「台北學苑地上權案」、現為集團總部，因此這次出手101億元投資「陸軍保養廠C基地案」，在集團先前已有開發經驗下，加上全案屬地上權案，因此投資者在投入開發成本上較所有權案低上許多。
另外，丁玟甄指出，該案凱基人壽從投資開發到完成、計畫一條龍包辦，更能省下外包的成本支出，初估該案投報率有機會突破3.5%以上。
仲量聯行指出，依現行法規，壽險業2026年最低保證收益率為 2.72%，並將於2027年進一步調升至 2.875%。
丁玟甄分析，「陸軍保養廠C基地案」土地使用分區位住三特，根據相關規定，可做住宅、教育設施、醫療服務設施、社會福利設施等，而基地鄰近台北醫學院，生活以及醫療機能充足豐富，具備打造高品質地酒店式公寓或符合高齡化的特色住宅出租。
她指出，受到保險業不動產投資報酬率門檻的規範變動，近幾年保險業投資策略不斷調整，從早期的購置市中心精華辦公室，到近年的購地開發、投資物流不動產等，顯示投報率、產業環境丕變影響壽險業者的投資布局，如2025年元大人壽參與兩筆台北市地上權投標案，共計43億元，其中一筆位於中山區的地上權案，預計將朝出租住宅規劃。
