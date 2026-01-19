快訊

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

凱基人壽砸101億標下「陸保廠C基地」 專家：這兩大產品規劃最有可能

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。財政部國有財產署提供
陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。財政部國有財產署提供

陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，前身為中國人壽的凱基人壽，在2013年已有投資141.68億元在「台北學苑地上權案」、現為集團總部，因此這次出手101億元投資「陸軍保養廠C基地案」，在集團先前已有開發經驗下，加上全案屬地上權案，因此投資者在投入開發成本上較所有權案低上許多。

另外，丁玟甄指出，該案凱基人壽從投資開發到完成、計畫一條龍包辦，更能省下外包的成本支出，初估該案投報率有機會突破3.5%以上。

仲量聯行指出，依現行法規，壽險業2026年最低保證收益率為 2.72%，並將於2027年進一步調升至 2.875%。

丁玟甄分析，「陸軍保養廠C基地案」土地使用分區位住三特，根據相關規定，可做住宅、教育設施、醫療服務設施、社會福利設施等，而基地鄰近台北醫學院，生活以及醫療機能充足豐富，具備打造高品質地酒店式公寓或符合高齡化的特色住宅出租。

她指出，受到保險業不動產投資報酬率門檻的規範變動，近幾年保險業投資策略不斷調整，從早期的購置市中心精華辦公室，到近年的購地開發、投資物流不動產等，顯示投報率、產業環境丕變影響壽險業者的投資布局，如2025年元大人壽參與兩筆台北市地上權投標案，共計43億元，其中一筆位於中山區的地上權案，預計將朝出租住宅規劃。

陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。財政部國有財產署提供
陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。財政部國有財產署提供
陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。財政部國有財產署提供
陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51.17%。財政部國有財產署提供

凱基人壽 地上權

延伸閱讀

三圓遭銀行強制執行 將發私募資金、處分大安區不動產

丙午馬年經濟紅紅火火 易經專家：股市雙峰走勢第1、4季有高點

蘆洲弒親案引關注 專家點出老人家暴常見結構性風險

陸保廠C區基地開標 凱基人壽101億元拿下

相關新聞

國票金經營權前哨戰開打 美麗華家族黃春發親上陣為哪樁？

隨著國票金（2889）今年將進行董事改選，經營權大戰已提前瀰漫煙硝味，國票金19日公告兩則法人董事代表人改派，除了人旺將...

金價還能漲多久？國泰世華銀首席經濟學家林啟超這樣說

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐洲八國加徵10%關稅，引發市場憂慮，導致避險情緒迅速升...

金價飆新高！三大外資機構看多 目標價最高上看5,000美元

金價19日再創新高，倫敦現貨金價最高觸及每英兩4,690美元歷史高點，臺銀黃金存摺牌價開盤後最高衝上每公克新台幣4,77...

凱基人壽砸101億標下「陸保廠C基地」 專家：這兩大產品規劃最有可能

陸軍保養廠C基地70年地上權案19日開標，凱基人壽以101億元標下，擊退第二標、出價78億元的華固建設，溢價率高達51....

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳倦勤

公股金融機構再傳人事風波。據消息人士透露，華南金控，同時也是華南銀行董事長陳芬蘭月前傳出倦勤，之後雖然已被財政部長莊翠雲...

國票金經營權之戰再掀高潮 美麗華黃春發親自上場意味挺公股

國票金控今年將進行董事會全面改選，但股東之間的紛擾不斷，國票金今日公告，其中一位民股大股東黃春發改派美亞鋼管派駐在國票金...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。