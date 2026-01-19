獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳倦勤

快訊

獨／公銀人事異動？華南金控暨華銀董事長陳芬蘭傳出倦勤

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
公股再有人事風波？傳華南金控暨華銀董事長陳芬蘭倦勤。圖／本報資料照片
公股金融機構再傳人事風波。據消息人士透露，華南金控，同時也是華南銀行董事長芬蘭月前傳出倦勤，之後雖然已被財政部長莊翠雲慰留，使得一場原本會「牽一髮而動全身」的搬風暫時停止，但相關消息已在公股金融圈不脛而走。

華南金控是八大公股金控、銀行裡，唯一一家公民共治的金控、銀行，在華南金與華銀的經營策略上，身為公股董事長的陳芬蘭，和民股當家的金控暨銀行副董事長林知延看法是否一致，也成為公股金融圈高度矚目的焦點。

第一金、兆豐金、合庫金、華南金這四大公股金控旗下的投信正在研議「四合一」，林知延也是理財認證協會理事長，在公股投信四合一的議題，林知延對於華南金保有主導權相當堅持，也和四家公股金控原本規畫由規模最大的第一金投信來主導的方向不一致，這也是近期華南金的公股、民股意見不同調最受矚目之處。

據悉，陳芬蘭近二個月來，有好幾次缺席重要活動，都由林知延代表華南金參加，並在去年12月曾向財長莊翠雲請辭，但隨即被慰留，而且在上次的九大公股金控、銀行董事長與總經理業務會報結束之後，陳芬蘭還特別被莊翠雲留下個別談話，主要為陳芬蘭打氣、鼓勵，而在財長出面慰留之後，一場原本會發生的人事搬風究竟就此喊停，或只是暫時性的收場，也引發公股金融圈高度矚目。

