渣打升級優先私人理財貴賓禮遇 機場接送及無限次全球貴賓室

渣打銀行今（19）日宣布，全面升級提供往來資產總額達新台幣三千萬元之優先私人理財貴賓的「尊尚優先禮遇」，包括全球指定機場接送及無限次全球精選機場貴賓室等權益，搭配優利存款、國際私銀級財富管理諮詢服務，及全球銀行金融體驗，以四大亮點呼應渣打始終以客戶需求出發的初衷。

全新升級之「尊尚優先禮遇」，提供無限次使用全球精選機場貴賓室，且客戶每次可攜伴二位同行，與親友共享尊榮體驗。同時也擴大機場接送服務至全球60個國家地區、超過300個指定機場，並增加機場接送以及快速通關禮遇次數，提升貴賓客戶跨境往返的便捷與舒適度。渣打銀行也提供國內交通或餐飲禮遇的靈活選擇。針對往來資產總額達新台幣一億以上的客戶，則加碼提供進階「頂緻禮遇」，涵蓋更彈性的專屬禮遇。

為了讓貴賓靈活運用資金，滿足多元理財需求，渣打銀行也推出台外幣優利定存專案。自即日起至3月31日止，全新合格渣打優先私人理財貴賓新資金達門檻，可享專屬美金定存年息最高7%；合格優先私人理財客戶新資金達指定條件，可享新台幣定存年息最高3%。讓貴賓善用資金，進行資產配置，創造穩定收益。

財富管理方面，搭配INSEAD歐洲工商管理學院認證的精選國際財富管理團隊，憑藉前瞻國際視野、即時市場分析，並結合進階智能資產配置工具「myWealth Advisor 渣打創富領航」提供專業諮詢服務，為客戶量身訂製國際私銀級別資產配置方案。

渣打銀行提供全球銀行金融服務，包括全球尊榮禮遇，將貴賓身分延伸至海外，享有境外渣打優先理財帳戶專屬優惠與帳管費免除；此外，優先私人理財貴賓享匯款至海外任一銀行帳戶免費全額到匯 (零手續費及郵電費)，並涵蓋14大幣別。