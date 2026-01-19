16家業者拚機器人理財 為何只剩大銀行玩得起？

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

機器人理財規模喊衝200億元，但業者發展卻呈「M型化」。據金管會統計，截至2025年底，共有16家業者開辦機器人理財，其中銀行九家、投信三家、投顧四家，資產管理規模高度集中在大型銀行體系。

從市占結構來看，前段班幾乎由銀行包辦。國泰世華銀以29.82億元、市占19%居冠，第一銀行24.84億元、市占15.86%居次，華南銀行20.72億元、市占13.23%排名第三，前三大合計掌握近五成市場。

銀行主導態勢也反映在排名變化上。2024年銀行圈前三大為國泰世華銀、第一銀行與兆豐銀行，2025年底則由華南銀行取代兆豐銀行，顯示公股行庫持續搶占機器人理財版圖。

相較之下，非銀行業者規模明顯落後。投顧業中僅阿爾發投顧以17.17億元、市占10.97%，其餘投顧與投信業者資產規模多落在個位數，甚至不到1億元。

投信圈前三大為復華投信、國泰投信與群益投信，但僅復華投信2025年底資產規模達6.69億元，其餘兩家規模有限；投顧圈則除阿爾發投顧外，富蘭克林投顧2.84億元、中租投顧不到1億元，差距明顯。

市場也出現退出案例。2025年11月野村投信退出機器人理財市場，證期局副局長黃仲豪指出，主因業者基於營運考量未續辦，凸顯機器人理財並非所有金融機構都能長期承作。

業者分析，機器人理財需投入大量資本與系統建置成本，僅大型金融機構具備長期開發與承擔能力，中小型業者面臨門檻壓力，市場結構正朝「強者恆強、兩極分化」的M型化格局發展。

機器人 兆豐銀行 國泰世華

