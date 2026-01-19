金價還能漲多久？國泰世華銀首席經濟學家林啟超這樣說

美國總統川普為全面收購格陵蘭島，再度挑起關稅戰，宣布將於2月起對歐洲八國加徵10%關稅，引發市場憂慮，導致避險情緒迅速升溫，資金流向避險資產，國際金價再度飆升，一度站上每英兩4,683美元新高。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，短期因避險情緒升溫增加避險需求，中長期金價仍有支撐因素。

林啟超指出，自川普上任以來，市場幾乎每隔一段時間就面臨新的政治或經貿衝擊，使得金價在整個川普任期內都具備持續支撐力道。不過，金價持續不斷上漲主要有三大因素支撐，第一是全球貨幣購買力持續下降，這是最難逆轉的長期趨勢；第二是地緣政治風險升溫，尤其烏俄戰爭爆發後，再加上川普在委內瑞拉、伊朗、格陵蘭等議題上的強硬立場，使市場對風險事件的敏感度顯著提高；第三則是聯準會未來若啟動降息循環，貨幣政策轉向寬鬆，也將對金價形成額外助力。

林啟超分析，各國央行資產配置過去外匯存底約六成配置在美元，其次是歐元，但在全球貨幣供給擴張下，不論美元、歐元或日圓，購買力皆面臨下滑壓力，使得各國央行近年明顯提高黃金配置比重，這是支撐金價長期上漲最關鍵因素。

其次，除了地緣政治風險，川普執政期間頻繁的政策變數，也讓市場重新思考避險工具的選擇。雖然AI題材仍對股市基本面形成支撐，但川普已明確表示將於2月實施加徵關稅，政策風險凌駕基本面之上，美歐衝突升溫的疑慮仍在，只要不確定性上升，就會成為另一股推動黃金買盤的動能。這樣的結構性因素在未來幾年恐怕難以消除。

整體而言，林啟超認為，金價短期可能受單一事件推動出現波動，但在貨幣購買力下滑與地緣政治風險持續發生的環境下，黃金中長期仍具備穩固支撐，也不為金價預設明確高點。