凱基人壽斥資101億元取得陸保廠C基地 將打造複合多功能健康園區

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

凱基金控（2883）今日代子公司凱基人壽公告，取得國產署所招標的地上權案，位於台北市信義區原六張犁陸軍保養廠C區基地，最終權利金以101億元得標。凱基人壽表示，未來計畫將此稀有大面積精華地塊，目標以「大健康生態圈」概念，打造台北市中心最具指標性的複合多功能健康園區。

根據重訊公告指出，該案土地面積約為4,815.2坪，權利金為新台幣101億元整，該案地上權存續期間為70年，權利金將於決標次日起算90日內一次繳清，並依保險法規定，進行不動產投資。

凱基人壽表示，本案鄰近信義區，基地方正、地理位置極其優越，為市中心極具「獨特性」與「稀有性」乾淨素地，未來計畫將此稀有大面積精華地塊，以「大健康生態圈」概念，打造台北市中心最具指標性的複合多功能健康園區為目標。

凱基人壽也指出，本案符合公司長期穩健投資原則，且符合投報率。地上權年期長、地段精華，有助於強化資產配置穩定性，並兼顧保戶權益與企業永續發展目標。

