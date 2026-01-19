金價飆新高！三大外資機構看多 目標價最高上看5,000美元

金價19日再創新高，倫敦現貨金價最高觸及每英兩4,690美元歷史高點，臺銀黃金存摺牌價開盤後最高衝上每公克新台幣4,775元，最終收盤在4,771元。至於銀樓黃金牌價來到每錢新台幣18,470元，較前一日上漲110元。臺灣銀行最新金市報告顯示，花旗集團、摩根士丹利與渣打銀行等三大外資機構持續看多金價，目標價最高上看每英兩5,000美元。

臺銀報告指出，上周金價上漲85美元，持續運行於去年11月以來的上升軌道中，並將歷史價位進一步推高，短中長期移動平均線多頭排列，中期指標MACD開口向上，另外鮑爾面臨刑事調查引發市場擔憂，此為川普政府想要干預聯準會貨幣政策的手段，且美國對格陵蘭虎視眈眈，金價有機會繼續上行挑戰4,700美元。

但臺銀也提醒，短期指標KD與RSI於超買區，另外美國揭露多項數據普遍表現良好，顯示經濟狀況穩健，且芝商所再度針對貴金屬調整保證金，成本提高下恐影響投資者進場意願，加上伊朗地區緊張情勢有所緩和，不排除金價仍有可能回檔測試4,600美元。

臺銀在報告裡引述三大外資機構看法。花旗集團表示，鑒於地緣政治風險加劇、實物短缺、聯準會獨立性再次出現不確定性與投資需求依然強勁，眾多利多因素可能繼續存在，因此將未來0至3個月的目標金價由4,200美元上調至5,000美元，但圍繞委內瑞拉、伊朗及烏克蘭的地緣政治緩和將令今年稍晚的避險需求承壓，對未來6至12個月目標金價為4,000美元。

摩根士丹利報告指出，預期降息、持續的地緣政治風險、央行的大力購買及投資者對實物資產的需求等因素共同作用，對貴金屬的展望依然堅定看多，預計到2026年第4季金價將達到4,800美元，並認為黃金的角色已經不只是簡單的利率對沖，更成為一種財政風險對沖的工具。

渣打銀行指出，地緣政治與總體經濟風險仍高、新興市場央行持續買入與美元走弱等因素，使得黃金將延續其多年來的多頭走勢，預期未來3個月與12個月的目標價格分別為4,350與4,800美元，另提及儘管以通膨調整後觀之，金價已處於歷史高點，但相較於全球股市，黃金仍是相對便宜，維持加碼評等。