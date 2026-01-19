國票金經營權前哨戰開打 美麗華家族黃春發親上陣為哪樁？

隨著國票金（2889）今年將進行董事改選，經營權大戰已提前瀰漫煙硝味，國票金19日公告兩則法人董事代表人改派，除了人旺將原法人代表何志強更換為楊承羲之外，隸屬於美麗華家族的德安開發也改派法人代表，更由黃春發親自上陣擔任董事。由於黃春發已經多年沒有站在第一線，選在此次出任董事，也這場經營權之戰投下震撼彈。

國票金19日率先公告，隸屬於美麗華集團的德安開發更換法人代表，由原本的楊承羲更換為美亞鋼管廠董事長黃春發。另外一方面，隸屬旺旺集團的人旺今日也同步更換法人代表，將何志強更換為楊承羲。

由於過去美麗華家族黃春發、台產董事李泰宏算是與旺旺同為「泛聯盟」，具有緊密的合作關係，隨著此次黃春發親自披掛上陣，也讓外界相當驚訝。市場解讀，基於近期國票金內部的紛紛擾擾，觸發黃春發親自出馬，以目前的態勢來看，轉為力挺公股陣營的意味濃厚，也象徵經營權之戰提前開打。

市場人士分析，後續戰場應該會圍繞在國票證券，由於國票金控股東會的股務代理機構交由國票證券負責，掌握股東名簿、紀念品發放、委託書統計驗證作業等重要環節，換句話說，相關主要陣營都想爭取國票證券的主導權。

也有知情人士透露，近期國票證券亂象頻傳，最早起源於，國票證前任副總陳帝生離職轉聘顧問一案，被證交所、金管會以違反《證券管理法》為由開罰，陳冠如主張要究責，卻遭到內部檢舉霸凌，因而衍生他涉入職場霸凌風波案，另外，近期國票證券董事會也因董事長與副董之間的閱覽公文權限與否吵鬧不休，再加上德安開發法人代表的楊承羲近日打算在國票金董事會上，提案解任國票證券副董事長陳冠如職位，也促使黃春發決定撤換法人代表。