國票金經營權之戰再掀高潮 美麗華黃春發親自上場意味挺公股

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國票金經營權之戰再掀高潮 美麗華黃春發陣前換將親自上場意味挺公股。圖／國票金提供
國票金控今年將進行董事會全面改選，但股東之間的紛擾不斷，國票金今日公告，其中一位民股大股東黃春發改派美亞鋼管派駐在國票金的法人代表，原先法人代表，亦為國票創投董事長楊承羲換成自己親自上場，在市場再度投下震憾彈。外界兩大解讀，一是黃春發與人旺集團少東蔡紹中關係生變，另一則是該法代的更替也意味著黃春發將挺公股。

對於今年的國票金控全面改選，公股陣營已經作好對經營權勢在必得的準備；據公股陣營內部盤點，現在最新的持股比例已來到22%，比起月前的20%，一個月內再增約2個百分點；而黃春發改派法人代表，也產生「雪球效應」，市場已有消息指出，目前國票金控副董事長何志強是以人旺集團法人董事出任，接下來人旺也會把何志強換掉，改由楊來接替何，但倘若如此，人旺集團的法人董事是否還能選上副董事長，就要看董事會選舉的結果。

據知情人士透露，美麗華集團黃春發與台產董事李泰宏雖然先前與人旺集團少東蔡紹中交好，但之後耐斯集團大股東，也是國票證券副董事長陳冠如因為要求對先前金管會懲處國票證券承銷案與利害關係人未利益迴避一事究責，卻被指為「霸凌」，還在國票金內部不斷遭到有人旺集團色彩的高階經理人和法人代表攻擊，甚至要求撤換，本身為國票證券副董事長的陳冠如，甚至二年多來想批閱公文一直遭拒，直到上周才終於「獲准」；此外，關於霸凌案，國票金基於公正起見，已指示由金控的審計委員會出面調查，但卻遭人旺派拒絕，讓黃、李兩人相當不以為然，尤其是日前身為美亞鋼管法人代表的楊承羲再度提案要把陳冠如撤換，更是黃春發決定換掉法人代表的主要導火線。

黃春發的表態，也令市場矚目台產的態度。除了黃春發與李泰宏長年私交甚篤之外，據了解，台銀對台產持股約17.84%，在公股展現今年要直取國票金經營權的意志之後，李泰宏更將挺公股陣營，曾經和人旺同一陣線的美麗華、台產，今年恐怕將「分道揚鑣」。

