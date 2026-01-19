快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

兆豐證券尾牙活動表揚公平待客同仁 引領全員強化反詐行動力

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
兆豐證券2026尾牙活動表揚公平待客同仁，深化全員反詐及公平待客的企業文化。(兆豐證券提供)
兆豐證券2026尾牙活動表揚公平待客同仁，深化全員反詐及公平待客的企業文化。(兆豐證券提供)

兆豐證券循例於北中南三地以「兆豐續航，耀動未來」為主題舉辦2026年企業尾牙活動，由董事長陳佩君與總經理吳明宗率領經營團隊與各據點同仁歡聚，並以影片方式回顧團隊一年來的努力成果。

陳佩君於晚會上感謝全體同仁的辛勞，並期勉同仁與時俱進持續推進數位轉型，同時秉持公平待客精神，保持服務客戶的溫度，迎向嶄新的一年。

兆豐證券長期將防阻投資詐騙視為企業責任的重要一環。為深化全民防詐意識、進一步推廣防詐觀念，今年攜手警政署刑事警察局，並結合逾20家產官學界合作夥伴共同響應，製作四支《Mega哩做夥–預防詐騙》防詐宣導系列影片(https://www.megasec.com.tw/index)。

影片以證券業服務實際情境為主軸，揭露詐騙集團常見話術與投資陷阱，並透過第一線服務同仁即時關懷與提醒的真實案例，具體呈現兆豐證券協助客戶識詐、防詐、阻詐的積極作為，向社會大眾傳遞「提高警覺、降低風險」的防詐核心意識。

為彰顯公平待客與金融友善並重的企業文化，尾牙現場特別安排頒獎表揚「2025年公平待客績優人員」，由陳佩君與吳明宗親自頒獎，肯定同仁在日常業務中關注客戶交易安全、及時阻詐、避免客戶發生財務損失等具體貢獻。

兆豐證券表示，公平待客不僅是制度規範，更是落實於每次與客戶互動中的專業與責任，未來將持續精進服務品質，深化對客戶的關懷與責任。

近年投資詐騙案件持續高居各類詐騙樣態之首，依警政署「165反詐騙專線」公開統計資料顯示，詐騙集團常透過假投資社群、名人推薦或保證獲利話術誘騙民眾投入資金，造成龐大財務損失。

兆豐證券提醒民眾，切勿輕信來源不明的投資資訊或加入未經查證的投資群組，所有投資需求應洽詢經主管機關核准設立的合法證券商，共同防範金融詐騙風險。

未來，兆豐證券將持續透過防詐宣導影片、內部教育訓練及多元宣導活動，深化全員反詐文化，結合公平待客服務精神，打造值得客戶信賴的金融服務環境。

詐騙集團 兆豐

延伸閱讀

LINE Pay攜手北市刑大 提升青年學子及銀髮族行動支付經驗與防詐意識

抽中台積電股票遭掛電話 北市產發局長笑：市民有防詐意識

黃仁勳傳1月底訪台！出席尾牙再擺兆元宴？網點名「救救仁寶」求吃飯

野村投信尾牙送「人人一支iPhone17 Pro Max」免抽獎…網：00935真的不錯可惜早賣了

相關新聞

合庫金首席經濟學家徐千婷：今年利率沒變動必要性 台幣沒貶值理由

台美關稅底定，市場關注中央銀行雙率政策的調整，合作金庫金控首席經濟學家徐千婷今日表示，利率上沒有變動的必要性，而新台幣也...

永豐金證券旗下APP換新裝 打造投資理財「最佳家族陣容」

永豐金證券2026年持續推動用戶活化與跨平台參與，致力成為投資理財的「第二大腦」，落實「一個永豐、全方位守護」的數位金融...

AI熱潮續旺 凱基證推複委託最低10美元可下單美股

AI 與科技股熱潮持續延燒，美股市場迎來資金回流與交易量升溫，讓股票價格在年初較高機率走揚的「1月效應」，再度成為投資人...

法巴人壽校園黑客松商業競賽結果出爐 吸引逾450名年輕學子跨領域合作

法國巴黎人壽致力成為未來保險領航者，連續第三年舉辦「校園黑客松商業競賽」，本屆競賽以「效率提升」、「銷售優化」、「行銷創...

金管會保險局主秘古坤榮 升任檢查局副局長

金管會今天發布人事，金管會主任秘書尚光琪離開檢察局之後的副局長職位，將由保險局主任秘書古坤榮升任。

AI 熱潮旺！凱基證券推雙重美股優惠 手續費回饋更好康

AI與科技股熱潮持續延燒，美股市場迎來資金回流與交易量升溫，讓股票價格在年初較高機率走揚的「一月效應」，再度成為投資人關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。