LINE Pay攜手北市刑大 提升青年學子及銀髮族行動支付經驗與防詐意識

行動支付龍頭LINE Pay（7722）用戶數突破1,360萬，電子支付服務LINE Pay Money上線開通已逾200萬。LINE Pay推出「數位共融、青銀共好」公益專案，首度與台北市警局刑事警察大隊合作，2025年12月於政治大學商學院、輔仁大學管理學院及臺北市立圖書館力行分館，分別舉辦「行動支付校園防詐公益講座」與「樂齡數位學習工作坊」，透過面對面的方式，宣導支付安全和提升防詐意識，並鼓勵學員現場體驗行動支付的功能和便利。

台北市刑大表示，近期詐騙集團常假冒行動支付業者發送「更新個資」或「帳戶暫停」之釣魚簡訊，誘騙民眾點擊；警方呼籲，收到不明連結切勿點選，應直接向官網查證，輸入OTP驗證碼前，更務必確認簡訊內容是否為「登入」或「綁定」請求，切勿隨意填入不明網頁，以免帳號遭盜用，確保財產安全。

LINE Pay表示，身為國內行動支付領導品牌，LINE Pay擁有健全、完善的資安機制，並通過多項國際資訊安全認證，提供用戶安心的支付體驗，但防範詐騙不能只仰賴平台的保護措施，用戶本身也需熟悉操作流程和各項功能，才能即時辨識可疑訊息，共同守護財產安全。

據警政署統計，全國2025年12月通報詐欺案件多達1.4萬件，平均每日超過460件左右，單月詐騙金額更超過66億元。假冒行動支付的詐騙案例層出不窮，對於經常使用行動支付的青年學子和對數位服務較不熟悉的銀髮族，支付防詐宣導刻不容緩。

行動支付校園防詐公益講座於政治大學和輔仁大學舉行，共吸引超過百位商管學院的學生與教職員參與，學生族群對行動支付接受率高，與會學生超過半數皆有使用LINE Pay的經驗，也有學生分享透過LINE POINTS點數回饋卡累積點數，或在韓國使用LINE Pay跨境支付，體驗行動支付帶來的便利與回饋。行動支付使用日益普及，但學生對釣魚簡訊和詐騙訊息的辨識經驗卻相對不足，透過防詐觀念說明與實務分享，協助學生提升行動支付使用的安全意識與數位素養。

LINE Pay也與台北市立圖書館力行分館舉辦樂齡數位學習工作坊，教導銀髮族體驗行動支付儲值、轉帳、繳費及領取優惠的各項功能，多位參與講座的樂齡學員未曾使用過行動支付，顯示許多銀髮族對行動支付具有高度興趣，卻不知如何跨出第一步，透過面對面教學，不僅降低了行動支付的門檻，讓品牌走入社區並跨越年齡隔閡，使不同世代都能輕鬆享受無現金的便利生活。