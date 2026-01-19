合庫金首席經濟學家徐千婷：今年利率沒變動必要性 台幣沒貶值理由

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台美關稅底定，市場關注央行雙率政策的調整，合作金庫金控首席經濟學家徐千婷表示，利率上沒有變動的必要性，而新台幣也沒有貶值的理由。圖/合庫金控提供
台美關稅底定，市場關注中央銀行雙率政策的調整，合作金庫金控首席經濟學家徐千婷今日表示，利率上沒有變動的必要性，而新台幣也沒有貶值的理由。

中華經濟研究院今日舉行經濟展望論壇，針對雙率的趨勢發展，徐千婷表示，今年央行沒有利率變動的必要性，除非碰到232條款衝擊半導體產業，最多在下半年有降息的可能。她解釋，央行利率決策主要看五個因素，通膨壓力、經濟成長表現、房地產及資產價格、實質利率水準及新台幣匯價。目前看起來都穩定，若根據央行總裁楊金龍的論述，除非有外部衝擊影響景氣，才有調降利率的必要性。

至於新台幣匯率，徐千婷從美元的角度指出，上半年美元指數「不會太弱」，關鍵是美國經濟不錯，此外，美元一向轉弱都有限度，因為其他國家經濟都會更弱；其次，美國聯準會「降息但不急」，又因為地緣政治的影響，市場對美元避險需求會提高。

然而，「看不出新台幣有貶值的理由」。徐千婷分析，新台幣今年的走勢，還是跟資金進出最有關係，尤其是跟AI發展息息相關，如果AI產業發展仍被市場看好，資金還是會匯入台股，屆時新台幣就會往上走，反之則否。但她坦言，台美匯率聯合聲明要求每季公布一次央行調節的數據，會讓央行管理匯率市場更不容易。

新台幣 央行 市場

