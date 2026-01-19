陸保廠C區基地開標 凱基人壽101億元拿下

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國產署19日開標原六張犁陸軍保養廠C區基地，這次以底價66.81億元捲土重來，由2家參與投標，分別是凱基人壽與華固建設，最後開標由凱基人壽以101億元拿下。

原六張犁陸軍保養廠C區基地，三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近臺北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之臺北市精華地區優質標的。

財政部國產署表示，陸保廠C基地2022年底時首度列標，當時權利金底價為73.5億元，不少業者持保留觀望態度，再加上與大台北瓦斯公司管線的訴訟，因此流標，但與大台北瓦斯的訴訟現在進入二審，法官要求雙方協調，目前已進入和解程序，大台北瓦斯已同意由得標者提出廢管後斷氣，但得標者須自行負擔相關拆除管線的費用，因此權利金底價調整至約66.81億元。

