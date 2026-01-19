陸保廠C區基地開標 凱基人壽101億元拿下
國產署19日開標原六張犁陸軍保養廠C區基地，這次以底價66.81億元捲土重來，由2家參與投標，分別是凱基人壽與華固建設，最後開標由凱基人壽以101億元拿下。
原六張犁陸軍保養廠C區基地，三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近臺北醫學大學附設醫院及捷運台北101/世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目之臺北市精華地區優質標的。
財政部國產署表示，陸保廠C基地2022年底時首度列標，當時權利金底價為73.5億元，不少業者持保留觀望態度，再加上與大台北瓦斯公司管線的訴訟，因此流標，但與大台北瓦斯的訴訟現在進入二審，法官要求雙方協調，目前已進入和解程序，大台北瓦斯已同意由得標者提出廢管後斷氣，但得標者須自行負擔相關拆除管線的費用，因此權利金底價調整至約66.81億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言