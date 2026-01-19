快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

永豐金證券旗下APP換新裝 打造投資理財「最佳家族陣容」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券讓客戶享受投資理財「最佳家族陣容」體驗，完成旗下APP視覺識別統一。（永豐金證券/提供）
永豐金證券讓客戶享受投資理財「最佳家族陣容」體驗，完成旗下APP視覺識別統一。（永豐金證券/提供）

永豐金證券2026年持續推動用戶活化與跨平台參與，致力成為投資理財的「第二大腦」，落實「一個永豐、全方位守護」的數位金融承諾。為強化品牌一致性並優化用戶體驗，完成旗下APP視覺識別統一，包括「大戶投」與「大戶豐」在內的應用程式，全面換上象徵專業穩重的深藍底色與永豐金證券識別，讓客戶在行動裝置上快速辨識專業服務，享受投資理財「最佳家族陣容」體驗。

2025年，永豐金證券數位發展成果亮眼。「大戶豐」APP建構一站式數位財富管理平台，整合國內外證券、期權、基金、債券、結構型商品、約當現金、在途款、黃金共九大資產；交易平台「大戶投」APP下載次數突破近百萬，成功建立以「智能」與「籌碼」為核心的差異化服務，助投資人面對2026市場，快速掌握脈動、提升決策效率。

一、盤前、盤中、盤後智能升級，化身隨身籌碼導航：新增「台股儀表板」，整合即時大數據，以視覺化呈現市場資金流動、籌碼變化與產業強弱，跟緊資金抓動能。

想短線與波段操作，可以善用APP升級的籌碼分析。其中，「大小單」追蹤大戶資金流向，搭配盤後「分點券商」掌握個股每日買賣超前15大券商分公司名稱與交易均價，有助推估主力意圖，快速判斷布局。上線以來，反映用戶對即時籌碼與資金流向資訊的需求強勁，「大小單」每日活躍用戶超過17萬不重複人次，為用戶最愛。

二、台股「整股、零股智慧單」簡單上手、沒空盯盤也行：橫跨台股、美股、期權三大市場，提供「7＋6＋7」共20項智慧單功能，涵蓋當沖、停損停利、多檔操作，三步驟到價即可自動下單。投資人今年即便面對市場高波動，也能精準掌握買賣時機，將盯盤交給最強「第二大腦」。

統計永豐金證券客戶最常使用前三大智慧單為「快速單」、「停損停利單」與「長效單」。其中，停損停利單可克服投資人不願賣出庫存的心理弱點；喜歡做價差，想鎖住獲利，又怕賣飛的投資人，會選擇長效單設定目標數量並操作關聯交易。最新統計至去年12月，「智慧單」單月使用人次年增2.5倍，反映投資人對紀律化與自動化交易的需求。

三、打造智能投資場景。「AI市場輿情」快速掌握50大財經新聞來源，有助價值型選股投資人，於盤前了解個股新聞摘要與熱度分析，並搭配「五力分析」雷達圖，一眼看清個股競爭力、營利、風險、籌碼與技術、估值，以視覺化強化投資決策輔助力。

永豐金證券深信，未來券商競爭核心在於長期信任，從豐雲學堂投資教育到持續優化APP數位服務，將持續落實「翻轉金融、共創美好生活」的金融體驗，與投資人共同迎接2026投資新局。

延伸閱讀

兩檔上櫃案 本周審議

永豐金證券股票禮品卡仿金「招財存股開運卡」 Q版黑虎將軍助招財

台股單周漲859點季線有撐 AI競爭還未結束

女大生怨學校不教投資理財 網揭殘酷真相：社會需要齒輪運轉

相關新聞

永豐金證券旗下APP換新裝 打造投資理財「最佳家族陣容」

永豐金證券2026年持續推動用戶活化與跨平台參與，致力成為投資理財的「第二大腦」，落實「一個永豐、全方位守護」的數位金融...

AI熱潮續旺 凱基證推複委託最低10美元可下單美股

AI 與科技股熱潮持續延燒，美股市場迎來資金回流與交易量升溫，讓股票價格在年初較高機率走揚的「1月效應」，再度成為投資人...

法巴人壽校園黑客松商業競賽結果出爐 吸引逾450名年輕學子跨領域合作

法國巴黎人壽致力成為未來保險領航者，連續第三年舉辦「校園黑客松商業競賽」，本屆競賽以「效率提升」、「銷售優化」、「行銷創...

金管會保險局主秘古坤榮 升任檢查局副局長

金管會今天發布人事，金管會主任秘書尚光琪離開檢察局之後的副局長職位，將由保險局主任秘書古坤榮升任。

AI 熱潮旺！凱基證券推雙重美股優惠 手續費回饋更好康

AI與科技股熱潮持續延燒，美股市場迎來資金回流與交易量升溫，讓股票價格在年初較高機率走揚的「一月效應」，再度成為投資人關...

金管會人事異動 古坤榮轉赴檢查局、劉純斌規劃接保局主秘

金管會19日宣布，由保險局主秘古坤榮陞任檢查局副局長，保險局主秘一職則規劃由保險局財務監理組長劉純斌接任。據了解，劉純斌...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。