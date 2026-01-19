瑞銀研究思享會拓展亞太版圖 投資人深入布局亞太私人企業的新管道

瑞銀（UBS）宣布擴展「瑞银研究思享會（UBS-ARC）」至亞太地區，進一步提升投資人進入亞太私募市場的深度與廣度。隨著投資人透過私募市場尋求資產多元化日與俱增，瑞銀積極回應此一趨勢，致力於串聯亞太私營企業，並提供獨到且具前瞻性的投資洞察。這次啟動彰顯出瑞銀對亞太市場的創新及以客戶為核心解決方案的長期承諾。

瑞銀全球研究部主管 Daniel Dowd 表示：「五年前，我們在美洲推出瑞银研究思享會（UBS-ARC），為投資創新與客戶互動樹立全新標竿。如今將『瑞银研究思享會（UBS-ARC ）』延伸至亞太地區，展現瑞銀持續在私募市場提供差異化接軌與深度洞察的領導地位。令人振奮的是，這個平台持續賦與客戶參與塑造未來的成長。」

亞太地區匯聚數以千計的創新型私人企業，涵蓋歷史悠久的家族企業集團與高速成長的新創公司，對區域的國內生產毛額（GDP）成長具備舉足輕重的貢獻。亞太目前擁有超過 300 家獨角獸企業，其中包括來自中國與印度的領先創新者，以及眾多大型家族企業集團，充分展現該區域的高度經濟動能。

瑞銀亞太區研究部總監連沛堃（Eric Lin）指出：「隨著投資格局快速演變，私募企業研究正成為研究機構創新的核心支柱。瑞銀正以前瞻思維，開創連結客戶與私募市場未來的新模式，超越傳統研究框架，透過創新平台提供具轉化力的洞察與直接接觸新興產業領導者的機會。透過瑞银研究思享會（UBS-ARC），客戶得以與未來產業領袖互動，在持續變革的市場中保持領先。」

這項計畫以瑞銀具指標性的「銀行一體化 （One Bank）」策略為基礎，結合全球專業、在地深度與無縫連接，為客戶創造卓越價值。隨著瑞银研究思享會（UBS-ARC）正式進軍亞太，瑞銀再次強化其在協助客戶掌握投資環境變化、實現長期策略目標上的堅定承諾。

延續瑞银研究思享會（UBS-ARC）在亞太擴展的動能，2026 年瑞银研究思享會社群將積極參與一系列區域旗艦級會議與重點活動，包括於在上海舉行的第26屆瑞銀大中華研討會（Greater China Conference）、新加坡舉辦的 One ASEAN 峰會、以及在香港、日本與印度的多場指標性活動，為客戶提供深入洞察與廣泛連結，全面接軌亞太私募市場的成長脈動。