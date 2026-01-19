業界首創！富邦產險推「防癌無憂」癌症險結合健康檢測服務

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

隨著精準醫療與預防醫學快速發展趨勢，國人健康管理需求也從病後診療移至預先健檢與長期追蹤。為此，富邦產險推出創新商品「防癌無憂」癌症險暨檢測服務保單，首創將「健康檢測服務」納入癌症保單權益，並透過與「精準健康」、「普生」兩家健康檢測服務公司合作，提供多元檢測套組選擇，協助保戶從被動治療轉向主動健康管理。

富邦產險表示，傳統癌症險著重於罹癌確診後的保險給付，「防癌無憂」專案則強調主動健康管理，在提供癌症保障功能的同時，納入每年可享有一次篩檢權益。保戶可根據個人生活型態、家族病史與健康關注方向，於提供的檢測套組中自由選擇每年想要的檢測項目，由專業醫檢師協助解讀檢測報告，協助保戶掌握身體細微變化，將保險價值由事後補償延伸至事前預防。在核心的癌症保障設計上，則提供癌症定額給付及癌症住院日額保障等項目，其中癌症住院賠付期間自「癌症診斷確定日」起一年內可申請，每次最高90天，協助分擔治療期間的醫療支出，兼顧健康管理與財務保障雙重需求。

「防癌無憂」為富邦產險攜手「精準健康」、「普生」兩家健康檢測服務公司，推出八項檢測套組提供保戶選擇，是保險業跨界合作生醫產業的重大里程碑。其中，「精準健康」提供六項基因檢測服務，聚焦國健署公告國人十大癌症相關風險，透過先進的基因定序分析個人的先天體質與罹癌風險，作為保戶進行健康管理與生活調整的參考。

「普生」則提供血液循環腫瘤細胞檢測，可在影像醫學發現前及早追縱體內循環癌細胞的動態，協助保戶掌握身體狀態變化，以及全方位肝臟及甲狀腺檢測，針對國人十大死因肝癌提供完整追蹤肝臟健康狀態指數，以提早發現並有效掌握黃金治療期，降低罹癌對經濟與家庭的衝擊。

富邦產險進一步說明，為響應政府推動的精準健康、早期篩檢及健康促進政策，透過「防癌無憂」專案的推出，希冀以商業保險機制，鼓勵民眾建立定期檢測與健康追蹤習慣，減輕公共醫療資源的負擔，未來亦將持續深耕預防醫學領域，開發更多具前瞻性的健康保險商品，強化保險在預防醫學與健康管理領域的角色。

基因檢測 癌症險 保險

