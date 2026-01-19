AI 熱潮續旺 凱基證推複委託最低10美元可下單美股

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推出「跨國買 選凱基」、「享投資 選凱基」美股優惠雙享活動，提供新戶即享券再享手續費驚喜價。（凱基證券/提供）
AI 與科技股熱潮持續延燒，美股市場迎來資金回流與交易量升溫，讓股票價格在年初較高機率走揚的「1月效應」，再度成為投資人關注焦點。看準投資人積極尋找布局良機，凱基證券推出「跨國買 選凱基」、「享投資 選凱基」美股優惠雙享活動，不僅提供新戶300元即享券，再享美股手續費驚喜價無低消，協助投資人有效控管交易成本，靈活掌握全球投資機會。

近年來，美股市場投資焦點持續集中在 AI、半導體及科技產業，隨著雲端運算、人工智慧與高效能晶片需求快速成長，不斷推升相關企業獲利動能，進一步帶動市場資金交易熱度。現在透過凱基證券複委託投資美股，投資人最低僅需10美元，即可下單海外熱門ETF或指標企業股票，除了降低投資門檻，同時亦可分散資產配置風險。

凱基證券「跨國買 選凱基」及「享投資 選凱基」活動針對新戶推出多項專屬優惠，包含1.新開立台股及複委託帳戶，享美股手續費驚喜價無低消、2.交易任一美股，再享台股手續費回饋、3.活動期間內完成相關任務，最高再享價值$5,400回饋，包含即享券及手續費抵用金，希望憑藉多項優惠，幫助更多年輕人降低資金壓力，進一步提升整體投資價值。

除交易優惠外，凱基證券持續強化數位投資體驗，「隨身e策略」APP提供「即時美股」服務，結合即時報價、觸價提醒等功能，協助投資人掌握市場脈動、提升交易決策效率，打造更具彈性的海外投資布局。

凱基證 美股

