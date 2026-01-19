法巴人壽校園黑客松商業競賽結果出爐 吸引逾450名年輕學子跨領域合作

法國巴黎人壽致力成為未來保險領航者，連續第三年舉辦「校園黑客松商業競賽」，本屆競賽以「效率提升」、「銷售優化」、「行銷創新」為核心主題，鼓勵學生結合生成式 AI、數據分析、使用者體驗設計等跨領域能力，打造兼具創造力與可行性的保險創新提案，吸引全台共50所大專院校、超過450位學生組隊參加，背景橫跨管理、資訊、外語、法政、醫藥衛生，植物醫學與織品學系，展現多元豐富的客觀觀點。歷經三階段的激烈角逐，活動於1月16日舉辦決賽暨頒獎典禮，其中由臺灣大學及政治大學混合組隊的團隊以「『模擬人生 x 保險教育』2D橫版無限制RPG手遊」創新提案，贏得評審團高度讚賞，勇奪金獎與新台幣六萬元獎金。

法國巴黎人壽第三屆「校園黑客松商業競賽」多項參賽提案，均聚焦運用AI打造專屬智慧保險顧問與智能基金推薦平台，除提升客製化服務、預防風險、動態定價與自動化流程的能力外，也針對保險業發想突破傳統人工作業侷限、追求更高效率與精準度的可能性。回應Z世代消費者對保險的期待，部分提案也融入數據驅動、互動體驗及遊戲化元素，藉以提升用戶參與度與品牌年輕化形象；針對傳統保險業長久以來在服務斷裂、核保流程繁瑣、客戶溝通不一致等痛點，本屆提案亦有所著墨。豐富多元的內容在在顯示本賽事真實反映保險業的數位轉型需求，彰顯年輕學子對保險行業的洞察，同時展現新世代在推動保險數位轉型及服務升級上的積極參與及潛力。

決賽當日，進入決選的8組團隊透過現場簡報將提案具體呈現，由法國巴黎人壽總經理黃宥甄、政治大學商學院Cardif銀行保險研究發展中心中心主任張士傑、金融研訓院金融研究所所長張凱君、金融科技創新園區副執行總監林麗真、財團法人保險事業發展中心董事長黃泓智，與東吳大學巨量資料管理學院助理教授鄭江宇組成評審團，分別代表產業界與學術界進行點評，並對今年各隊伍的表現給予高度評價。

法國巴黎人壽總經理黃宥甄表示：「本屆團隊充分運用AI、數據分析和各種創意推動保險服務升級和普及化的目標，內容緊密扣連產業需求，讓保險變得更聰明、更貼近生活，充分展現新世代的活力和想像力，體現產學合作的價值！」

最終，法國巴黎人壽第三屆「校園黑客松商業競賽」由「『模擬人生 x 保險教育』2D橫版無限制RPG手遊」脫穎而出，提案內容結合保險教育與模擬人生，透過開發手遊同時運用AI生成突發風險，提升客服智能化與保險知識普及，讓玩家在決策中學習保險運作，獲得評審團青睞，贏得金獎。銀獎隊伍的「保包巴士 - 專屬於你的生活情境觸發式保險」針對Z世代設計包含智能回饋系統促進投保、續購遊戲化與活用LINE官方帳號的互動行銷方案，推動用戶長期關係經營，建立年輕化品牌形象。銅獎隊伍「保可夢大富翁」聚焦結合教育與娛樂的互動式保險桌遊，透過AI遊戲化保險體驗，讓玩家在遊戲中理解風險分散與保障價值，提升參與感與投保意願。另有佳作「大數法擇 劇透人生」和「AI MCP助理 - 卡地夫」，皆展現出年輕世代獨特的視角。

法國巴黎人壽與政治大學CARDIF銀行保險研究發展中心自2023年起，即透過校園黑客松商業競賽，將產學合作的影響力推廣至年輕學子。本屆賽事反映出年輕世代對保險行業需求與社會議題的觀察，用不同的視角與方法，讓保險商品與服務更普及、更即時也更個人化，提供保戶更多元的照顧。創新是法國巴黎人壽重要的企業理念之一，而校園黑客松商業競賽也為學生搭建了一個可以將創新想法付諸行動的舞台，匯集學生及年輕世代對保險科技創新的熱情，一起推動保險業的數位轉型，打造更創新、友善的客戶體驗。