野村：2026第1季 投資布局關鍵六大主題

野村投信指出，進入2026年第1季，市場正式走入降息循環、AI投資深化、資金重新配置的新階段。六大主題將是值得投資人提前關注、逐步布局的核心方向。

一是主軸核心，也就是台股 × 美股「雙核心配置」。野村投信指出，AI資本支出進入「落地變現」階段，台美供應鏈同步受惠。美國降息循環啟動，有助資金回流風險資產。台股具備完整AI硬體與製造優勢，美股掌握應用與平台主導權。

二是結構轉變。野村投信指出，日本股市不只是「創新高行情」。日本正式走出通縮，薪資與內需同步改善，公司治理改革持續，股東回饋提升。日股漲勢不再只集中於少數權值股，投資面向更廣，投資人不必預設高點，而是應該著眼於企業基本面與中長期轉型機會。

三是策略配置，透過債券資產強化投資組合韌性。野村投信指出，在降息循環下，債券價格與收益同步改善，有助於分散單一市場波動來源。AI驅動的資本支出違約率維持低檔，有利長期債券配置。

四是另類資產，主要是黃金。野村投信指出，全球貨幣政策轉向寬鬆，美元長期壓力浮現，都有利金價。黃金具備對抗通貨膨脹與貨幣避險特性，可作為資產配置的另類部位，有助於分散風險。

五是創新動能，特別是生技醫療。野村投信表示，大型藥廠面臨專利到期壓力，併購需求升溫，生技股歷經修正後，評價回到相對合理水準。創新藥物、減重藥與精準醫療持續推動產業成長，投資重點放在真實醫療需求、新藥研發動能、產業併購機會等。

六是AI背後的關鍵，也就是基礎建設大未來。野村投信表示，AI資料中心推升電力、能源、運輸需求，全球政府加大基礎建設投資力道。降息環境有利資本密集型產業評價修復，投資人宜掌握AI長期發展不可或缺的隱形推手。