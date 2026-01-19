股匯雙升！ 新台幣匯價向31.5元靠攏

台美關稅達成協議，以投資換關稅，得到與日韓相同的待遇。台股今早開低一度跌逾百點，隨後由黑翻紅至平盤附近盤整，午盤再漲逾300點，新台幣匯價則以31.55元開盤，小升2.2分；午盤以31.506暫升，升值6.6分。

目前台股加權指數來到31,000點之上，雖然沒有超過大家對全年的預期，但進度超前，另一方面美國最高法院尚未對關稅做出裁決，股市面臨相對高點以及不確定因素影響。

匯銀指出，今年以來亞幣以韓元貶幅最重，至上周五為止，韓元貶值1.74%；而日圓緊追在後亦貶值了1.01%，新台幣相對持穩，僅貶值0.42%。

近期韓圓匯率跌勢加劇，一度觸及1,479.15韓圓兌1美元，逼近2009年全球金融海嘯以來的最低水準，迫使韓國當局面臨嚴峻的貨幣保衛戰。這波貶值主因在於韓國國內資金大舉轉向海外市場。