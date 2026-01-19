股匯雙升！ 新台幣匯價向31.5元靠攏
台美關稅達成協議，以投資換關稅，得到與日韓相同的待遇。台股今早開低一度跌逾百點，隨後由黑翻紅至平盤附近盤整，午盤再漲逾300點，新台幣匯價則以31.55元開盤，小升2.2分；午盤以31.506暫升，升值6.6分。
目前台股加權指數來到31,000點之上，雖然沒有超過大家對全年的預期，但進度超前，另一方面美國最高法院尚未對關稅做出裁決，股市面臨相對高點以及不確定因素影響。
匯銀指出，今年以來亞幣以韓元貶幅最重，至上周五為止，韓元貶值1.74%；而日圓緊追在後亦貶值了1.01%，新台幣相對持穩，僅貶值0.42%。
近期韓圓匯率跌勢加劇，一度觸及1,479.15韓圓兌1美元，逼近2009年全球金融海嘯以來的最低水準，迫使韓國當局面臨嚴峻的貨幣保衛戰。這波貶值主因在於韓國國內資金大舉轉向海外市場。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言